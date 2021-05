Gillian Anderson, The Great dizisinin 2. sezon kadrosuna katıldı

Gilliam Anderson, dijital platformlardan Hulu'da yayınlanan The Great adlı dizide iki bölüm yer alacak ve Catherine'in (Elle Fanning) annesini Joanna'yı canlandıracak. Almanya'daki sosyeteye mensup, kızlarına zengin kocalar bulduğu bilinen Joanna, geçtiğimiz sezon Catherine'in yaptıklarıyla ilgili bazı dedikodular duyunca gerçekliğini görmeye bizzat Rusya'ya gelecek. Böylece Joanna'nın ailenin itibarını kurtarmak için başka amaçları olduğu da ortaya çıkacak.

GİLLİAN ANDERSON KARİYERİ

Sex Education dizisinde de oynayan Gillian Anderson, Şubat ayında "The First Lady" dizisine de dahil oldu ve Eleanor Roosevelt'i canlandıracak. The X-Files dizisiyle bilinen aktris, The Crown'ın dördüncü sezonunda canlandırdığı Margaret Thatcher rolüyle Altın Küre ödülü kazandı.