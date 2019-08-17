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Girdiği sulama kanalının 15 kilometre ilerisinde cesedi bulundu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

Adana’da geçtiğimiz gün serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cansız bedeni, bu sabah saatlerinde bulundu.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şadi Elisa (17) isimli yabancı uyruklu bir çocuk, serinlemek için yol kenarında bulunan DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Akıntının yoğun olduğu suda bir süre batıp çıkan çocuk, sürüklenerek suda kayboldu. Çevredekiler durumu polise bildirdi.

Müracaat üzerine kanalın suyu Cumhuriyet savcısının talimatı ile kesildi. Çocuğun cansız bedeni bu sabah saat 07.00 sıralarında suya düştüğü noktadan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıç polisler çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı.
Şadi Elisa isimli çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

(İHA)

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adana su kanalı

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