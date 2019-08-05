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Giresun'da denize 40 kilometre uzaklıktaki deniz feneri Guinness'e aday

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 05.08.2019 14:01 | Son Güncelleme

Giresun'da, denizden 40 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde bulunan, dünyanın denize en uzak olma özelliği olan deniz feneri, UNESCO listesinin ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeye aday.

Giresun'un 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde, 5 asır önce yöre halkının, bölgeye yerleşen atalarının tepelere doğru yükselen sisi deniz sanıp, yaptıkları kayıkla denize açılmaya çalıştıkları rivayet ediliyor.

EFSANEDEN YOLA ÇIKARAK İNŞA ETTİLER

Bölgede dilden dile dolaşan efsane üzerine 2 yıl önce taş kullanılarak, tepeye 9 metre yüksekliğinde deniz feneri inşa edildi. Bölgedeki bazı obalarca Tuz Ekim Festivali alanı da olan bölgede yaptırılan anıt deniz feneri, geçen yıl restore edildi. Bölgede efsaneleşen, denizden 40 kilometre uzaklıkta olan, dünyanın denize en uzak olma özelliğiyle UNESCO'nun 'Dünya Somut Olmayan Kültürel Listesi'ne alınması için müracaatta bulunulan deniz feneri için bu kez de Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu.

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Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği ile Giresun Batlama Platformu öncülüğünde katkı sunulan deniz fenerinin, UNESCO ve Guinness ile turizme kazandırılması hedefleniyor. UNESCO ve Guinness'e yapılan girişimlerin sonucu beklenirken, denizden uzak oluşuyla dikkat çeken deniz feneri, bölgeyi ziyarete gelen yerli- yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

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'EFSANE 5 ASIRDIR ANLATILIYOR'

Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği 2'nci Başkanı İbrahim İlyasoğlu, denizden 40 kilometre uzaklıkta bulunan, Çaldağ Tepesi'ndeki deniz fenerini turizme kazandırmak amacıyla UNESCO ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

'DUMANLAR GELMİŞ, HALK GEMİ YAPMIŞ, YÜZDÜRMÜŞLER'

İlyasoğlu, deniz fenerinin, kent turizmine katkı sağlayacağını, yerli-yabancı turistlerin bölgeye şimdiden rağbet göstermeye başladığını söyledi. İlyasoğlu, "Efsaneye göre, buradan dumanlar gelmiş, oradaki halk gemi yapmış. Gemiyi yüzdürmüşler. Böyle bir efsane oluşmuş. Bu efsane, 500 yıldır anlatılıyor. Bunun yanında Çaldağ'ın milattan önce 430 yılına ait hikayesiyle birlikte 2 bin 500 yıllık bir tarihi var. Ayrıca burada Tuz Ekim Festivali ile ilgili Orta Asya'dan 6 bin yıl önce gelen bir kültürü şu anda burada yaşatıyoruz. Aslına uygun olarak yaptığımız deniz feneri için dünyada denize en uzak deniz feneri olarak 1 yıl önce Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaatımızı yaptık. Şu anda sonucu bekliyoruz. Efsaneye göre, burada insanlar, gemiyle birlikte yuvarlanmış. Bunu sembolize eden kayık ve fener yapıldı. Burası gurbetçiler, fotoğrafçılar ve turizmciler için çok güzel bir alan" diye konuştu.

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KAMERALI ÖNLEM ALINACAK

Öte yandan Çaldağ Tepesi bölgesindeki yaylada kaçak evlerin yıkılmasının ardından fenere, bazı kişi ya da kişilerce zarar verildiği, yanındaki kayığın da kırıldığı tespit edildi. Deniz fenerinin bulunduğu alana güvenlik kamerası yerleştirileceği, kamera ile fenerin korumaya alınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA


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giresun deniz feneri UNESCO Guinness Rekorlar Kitabı

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