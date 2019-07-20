Mynet Trend

Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 20.07.2019 22:54 | Son Güncelleme

Giresun merkeze bağlı Boztekkke Köyü'nde yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar Boztekke Köyü'nün Ayaroğlu Mahallesi'nde A.Ş, Y.Ş ve F.Ş’ye (65) ait fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Olayın jandarmaya haber verilmesi üzerine bahçede yapılan araştırmada cesedin Boztekke Köyü'nde 9 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve her yerde AKUT, AFAD ve Jandarma tarafından aranan Sadık Şenel’e (69) ait olduğu belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili bahçe sahipleri gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.Ş verdiği ilk ifadede Sadık Şenel’i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

"DEĞİŞİK TEKLİFLERDE BULUNUYORDU"

F.Ş, ifadesinde, kendisinin dul olduğunu ve bunu bilen Sadık Şenel tarafından sürekli sözlü tacize uğradığını kendisine değişik tekliflerde bulunduğunu daha sonra olanlar ve yaşanan konuşmalar karşısında Sadık Şenel’i ‘girebi’ diye tabir edilen kesici alet ile kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. F. Ş. daha sonra kolonya dökerek cesedi bir varilin içinde yaktığını ifadesinde söylediği öğrenildi.

GÖZALTINDALAR

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma sürerken cinayeti itiraf eden F.Ş ile oğulları A.Ş ve Y.Ş jandarma tarafından gözaltına alındı.

(İHA)

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Korkunç olay! Kafası ve kolları olmayan ceset bulunduKorkunç olay! Kafası ve kolları olmayan ceset bulundu
Taksim'de imdat çığlıkları! Taksim'de imdat çığlıkları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Samsun'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Şikayetçi oldu

Samsun'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Şikayetçi oldu

Babadan kaza yapan oğluna 'ilginç' sitem!

Babadan kaza yapan oğluna 'ilginç' sitem!

Başkan korumasına futbolcu dövdürdü

Başkan korumasına futbolcu dövdürdü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Kafası ve kolları olmayan ceset bulundu

Taksim'de imdat çığlıkları! Eşini döven turist polisten kaçtı

Taksim'de imdat çığlıkları!

Çorum'da köpeklere kürekle vuran kişiye para cezası

Büyük tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi

Samsun'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Şikayetçi oldu

Samsun'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Şikayetçi oldu

Fokun yetenekleri görenleri şaşırtıyor

Büyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyor

45 yıl önce dikilen sarmaşık tüm okulu sardı

Tüm okulu sardı! Mantolama görevi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.