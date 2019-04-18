Giresun'daki icralık köyle ilgili Valilik açıklama yaptı

Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filminde "Satılık köy" sahnesi Giresun'un Görele ilçesi Ataköy'de gerçek olmuştu. 31 Mart Yerel Seçimleri'nden bir hafta sonra köye gelen icra takibi köylüyü adeta şaşkına çevirirken, konu basına yansımıştı.

Basında çıkan haberler üzerine harekete geçen Giresun Valiliği açıklama yaparak Görele İcra Hukuk Mahkemesine konuyla ilgili dava açılarak yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada “Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Görele İlçemiz Ataköy Köyü Muhtarlığı el değiştirmiş olup mevcut Muhtar Erdinç Usta muhtarlığı kaybetmiş Talip Öner muhtar olarak seçilmiştir. Yeni muhtar görevi ve köye ait evrak ve defterleri devraldıktan sonra köy karar defterini incelediğinde 14/01/2019 tarihinde alınan 4 nolu köy ihtiyar heyeti kararı ile karşılaşılmıştır. Söz konusu kararda özet olarak; Köyün Kahyalı Mahallesinde bulunan imam evinin üst katının yapıldığı ve bu yapımdan dolayı köyün 25 bin TL borcu olduğu, ilaveten Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne alınacak Karmiks beton dökme aracına köy olarak 2 bin 500 TL katkıda bulunulduğu ve toplam olarak köyün 27 bin 500 TL borcu olduğu ve bu paraların H.İ.Z. isimli şahıstan alındığı ve köyün borcunun bu şahsa olduğundan bahsedilerek seçilmesi halinde bu borcu eski muhtarın kendi maaşıyla ödeyeceği seçilememesi durumunda bu borcun icra yoluyla köy tüzel kişiliğinden alınması gerektiği belirtilmektedir. Bunun üzerine yeni muhtar Görele Kaymakamlığına sunmuş olduğu 09/04/2019 tarihli dilekçesinde söz konusu kararın köyün yararına olmadığından bahisle 442 sayılı Köy Kanunun 40. maddesi gereğince Kaymakamlık Makamından kararın iptal edilmesi talebinde bulunmuştur. Bu talep üzerine ilgili Kaymakamlıkça bir araştırma başlatılmıştır. Bu araştırma sonucuna dayanılarak söz konusu kararın köyün yararına olmadığından dolayı Görele Kaymakamlığınca bahse konu köy ihtiyar heyeti kararı iptal edilmiştir. Köy ihtiyar heyeti kararında alacaklı olarak görülen H. İ. Z. köy tüzel kişiliği adına eski muhtarla aralarında düzenleyip imzaladıkları senede dayanarak 09/04/2019 tarihinde Görele İcra Dairesinin 2019/471 esas numarası ile 27 bin 500 TL senetli borcun icra yoluyla tahsili için köy tüzel kişiliğine bildirimde bulunmuştur. Köy muhtarı bu icra takibini durdurmak ve söz konusu borca itiraz etmek için Görele İcra Hukuk Mahkemesine dava açarak Kaymakamlığın iptal kararıyla birlikte yasal süreci başlatmıştır” denildi.

Kaynak: İHA



