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Giresun Mavigöl nerede? Giresun Mavigöl hikayesi / Giresun'da gezilecek yerler

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 04.12.2020 13:53 | Son Güncelleme:
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Giresun Mavigöl nerede? Giresun Mavigöl hikayesi / Giresun'da gezilecek yerler

5 yıl önce keşfedilen Giresun Mavigöl, turkuaz rengiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Göl, pandemi döneminde ise kalabalıktan uzak huzur arayanların uğrak adresi oldu.

482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında yer alan Giresun Mavigöl, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

mavigöl kuzalan giresun

Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor. Havzanın kayalık yapısının da etkisiyle yörede oluşan göller, haziran sonundan itibaren turkuaza dönüşüyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak bu göller aralık ayına kadar rengini koruyor.

kuzalan tabiat parkı

Bu yıl salgına rağmen ziyaretçilerin ilgisini kaybetmediği Giresun Mavigöl, doğaseverlerin uğrak yerlerinden biri oldu. Giresun-Şebinkarahisar yolundaki derede yer alan Mavigöl, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

kuzalan mavi göl

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, Mavigöl'ün Giresun'da turistlerin rağbet gösterdiği önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Mavigöl'ün sodalı su özelliğiyle turkuaz renkte aktığını dile getiren Hıdır, sodalı suya yağmur ve kar suyunun karışmasıyla bu rengin zamanla kaybolduğunu anlattı.

giresun kuzalan mavigöl

Hıdır, "Mavigöl, bu sene havalar daha az yağışlı gittiği için hala turkuaz görüntüsünü bizlere sunuyor" dedi. Bölgenin salgın döneminde de ilgi gördüğüne işaret eden Hıdır, "Pandemide ziyaretçi sayısının düşeceğini tahmin ediyorduk ancak çok büyük bir olumsuz etki oluşmadı. Yine insanlar Mavigöl'ü ziyaret etti" diye konuştu.

GİRESUN MAVİGÖL NEREDE?

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Giresun Mavigöl Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alıyor. Dereli ilçesindeki Kuzalan Tabiat Parkı, taşıdığı kültürel ve doğal kaynak değerleri yönünden, 2013 yılında tabiat parkı olarak ilan edilmiş. Giresun iline 45 kilometre, Dereli ilçesine 13 kilometre mesafedeki bu tabiat parkı, Alancık köyünün, Kuzalan mahallesinde buluyor.


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