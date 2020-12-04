Giresun Mavigöl nerede? Giresun Mavigöl hikayesi / Giresun'da gezilecek yerler

482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı'nın önemli kaynak değerleri arasında yer alan Giresun Mavigöl, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor. Havzanın kayalık yapısının da etkisiyle yörede oluşan göller, haziran sonundan itibaren turkuaza dönüşüyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak bu göller aralık ayına kadar rengini koruyor.

Bu yıl salgına rağmen ziyaretçilerin ilgisini kaybetmediği Giresun Mavigöl, doğaseverlerin uğrak yerlerinden biri oldu. Giresun-Şebinkarahisar yolundaki derede yer alan Mavigöl, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, Mavigöl'ün Giresun'da turistlerin rağbet gösterdiği önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Mavigöl'ün sodalı su özelliğiyle turkuaz renkte aktığını dile getiren Hıdır, sodalı suya yağmur ve kar suyunun karışmasıyla bu rengin zamanla kaybolduğunu anlattı.