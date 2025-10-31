Mynet Trend

Giresun'un adının değiştirilmesi için kampanya başlatıldı! Binlerce imza toplandı

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun'un adının değiştirilmesi için imza kampanyası başlattıklarını ve binlerce imza topladıklarını açıkladı.

Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Giresun’un Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıkların sembolü olan İstiklal Madalyası’nın kente tevdi edilmesi ve Giresun’un adının 'Yiğit Giresun' olarak onurlandırılması amacıyla kampanya başlattıklarını duyurdu.

"TAM BİRLİK SAĞLADIK, 68 BİN İMZAYA ULAŞTIK"

"Kampanyanın büyük mutabakatla sürdüğünü" belirten Kara, "Giresun tarihinde ilk kez bir konuda tam birlik sağladık' dedi. Açıklamasına ise şu sözlerle devam etti: 'Afyon’daki şehitler töreninin ardından Giresun’da başlattığımız kampanyayı Türkiye geneline ve yurt dışına yaydık. ABD ve Avrupa’daki Giresunlulara da ulaştık. İstanbul, Gebze, Gemlik, Yalova ve Bursa’da toplantılar ve konferanslar düzenledik." dedi.

"Büyük ilgi gördük. Şu anda web sitesinden başlatılan ‘Yiğit Giresun’ kampanyasında yaklaşık 68 bin 500 imzaya ulaştık. Ayrıca elimizde 45 bin civarında ıslak imza var. Hedefimiz yılbaşına kadar 200 bin imzayı geçmek ve güçlü bir şekilde Meclis’e gitmek." ifadelerini kullandı.

