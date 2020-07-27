Giresun’da Kurban Bayramı önlemleri alındı

Giresun Valiliğince Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik önlemler belirlendi. Camilerde, kurbanlık kesim ve satış yerlerinde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile gerçekleştirilecek. Kurban kesiminde, sosyal mesafeye, temizlik kurallarına uyulması ve maske takılması yönünde vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılacak.

Kurban Hizmetleri Komisyonu Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında toplanarak, kurban kesimine ilişkin kuralları belirlendi.

Valilikte toplanan Kurban Hizmetleri komisyonu, kurban bayramı ve öncesinde kurban kesimine ve hayvan satış yerlerine yönelik önlemler hakkında kararlar aldı.

Alınan kararlar uyarınca, yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu olacak. Kurban pazarlarında, en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında Belediye ve Sağlık Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınacak. Ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde Covid-19 salgını sebebiyle Komisyonların İl Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri almasına karar verildi.