Giresun’da Kurban Bayramı önlemleri alındı

Kurban kesim alanları belirlendi

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlarımızın kurbanlarını satın almaları için 5 yer belirlendi. Vatandaşlarımız Merkez İlçede; Batlama mevki yol ayrımı ve Aksu mahallesi festival alanı boş arazisinde, Aksu Mahallesi festival alanı kurban satış yerinde, Cin Ahmet Mahallesi Pazar yerinde, Teyyaredüzü Mahallesi Pazar yerinde, Giresun Belediyesi Et Kombinası ve Bölge Yatılı Kur’ an Kursu kesimhanesinde kurbanlarını kestirebilecekler. Büyükbaş hayvan kesecek vatandaşlarımız Giresun Belediyesi Et Kombinasına yönlendirilecek. Satış yerlerine getirilen hayvanların Veteriner Sağlık Raporu ile büyük baş hayvanların kulak küpelerinin olması gerekiyor. Kurban bayramı münasebetiyle vatandaşlarımızca satın alacakları kurbanlıkların gebelik riskine karşı ve de vatandaşlarımızın aldanmaması için veteriner hekimliği ve belediye veteriner hekimliğince kurban satış yerlerine gelen hayvanları kontrol etmeleri hususunda yeterli veteriner hekim görevlendirilecek” denildi.