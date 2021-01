Giresunlu vekiller demiryolunun takipçisi

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Karadeniz bölgesinde yapılması planlanan demiryolu ile ilgili yeni alternatiflerin ortaya çıktığını ifade ederek demiryolunun Giresun’dan geçmesi için takipte

olduklarını söyledi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, İl Başkan Yardımcısı Yener Türk ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, Giresun Gazetecileri Derneği’ni ziyaret etti. Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram’a 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çiçek takdim edildi.

Ziyarette konuşan ve Giresun’daki devam eden ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, “Bundan 15 gün önce Ulaştırma Bakanımız Giresun’u ziyaret etti. Tek tek Giresun’daki devam eden ulaşımla ilgili bütün projeleri gözden geçirdik. Harita üzerinden Giresun’un bütün yollarını 2021 yılında hangi yola ne kadar ödenek ayrıldığını ve sorunlarını gözden geçirdik. Sel afetinden sonra zaten her kabine toplantısında Giresun’la ilgili Çevre Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Tarım Bakanımız ve İçişleri Bakanımız konuyu takip ediyorlar. Bu bakımdan endişeniz olmasın. Devam eden projeler için 2021 yılında ne kadar ödenek ayrılmışsa verilecek” dedi.

Karadeniz bölgesinde yapılması planlanan demiryolu ile ilgili yeni alternatiflerin ortaya çıktığını ifade eden Öztürk, demiryolunun Giresun’dan geçmesi için takipte olduklarını belirtti. Öztürk, “Günümüzde tünel teknolojileri o kadar gelişti ki alternatif yollar ortaya çıktı. Önce Torul’a getirilmesi, oradan Trabzon’a mı yoksa Tirebolu üzerinden mi gidelim alternatifleri var. Bunların üzerinde çalışıyor. Her şehrin kendine göre hayal ettiği bir projesi var. Giresun olarak bizim de üzerinde durduğumuz Tirebolu-Torul-Erzincan demiryolu hattı var. Ama yeni bir alternatif ortaya çıktı. Sahilden Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa ve buradan Batum’a giden bir proje şu an daha ekonomik görünüyor. Giresun Milletvekilleri olarak alternatifler içerisinden mutlaka tren yolunun Giresun’dan geçmesini düşünüyoruz. Bu konuyu takip ediyoruz” diye konuştu.