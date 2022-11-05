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GİRESUNSPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

05.11.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak olan maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Ata Yıldırım üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. Birçok kişi maçın yayın saati ve kanalını öğrenmek için "Giresunspor İstanbulspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Giresunspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor ile İstanbulspor bugün (4 Kasım 2022 Cumartesi) karşı karşıya gelecek. Sporseverler, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak maça dakikalar kala internette karşılaşmanın yayın saatini ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı araştırıyor. Peki, Giresunspor İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GİRESUNSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor İstanbulspor maçı bugün (4 Kasım 2022 Cumartesi) saat 14.30'da başlayacak.

Karşılaşma Çotanak Stadyumu'nda oynanacak.

Giresunspor İstanbulspor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Saka'nın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Ata Yıldırım yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olarak açıklandı.

GİRESUNSPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor İstanbulspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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