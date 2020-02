Giresunspor Kulübü Başkanı Eren: "43 yıldır beklediğimiz bir Süper Lig var"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanı Sacit Ali Eren, "43 yıldır beklediğimiz bir Süper Lig var, takımımız iyi bir ivme yakaladı, stat seneye açılıyor, artık herkesin bu işi bir ucundan tutması gerekiyor." dedi.

Eren, Giresunspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezon başı inandıkları, güvendikleri oyuncularla iyi bir kadro kurduklarını söyledi.

Kurdukları takıma güvendiklerini her zaman dile getirdiklerini vurgulayan Eren, "Sonuçta bugüne bakacak olursak takımımız iyi bir yolda ilerliyor. Daha 14 maçımız var, şu an bir şeyler konuşmak için erken. Her maçı kazanıp en azından play-off içerisinde olmak için çabalayacağız." diye konuştu.

Eren, Giresunspor'a her kesimden destek olunması gerektiğini belirterek, "43 yıldır beklediğimiz bir Süper Lig var, takımımız iyi bir ivme yakaladı, stat seneye açılıyor, artık herkesin bu işi bir ucundan tutması gerekiyor. Destek olunursa o kadar ileri gideceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısını değerlendiren Eren, şunları kaydetti: