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Girit mantısı nasıl yapılır? İşte en kolay mantı tarifi

Betül Songur Betül Songur 26.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Girit mantısı fırında yağlı kağıdın üzerinde az kalorili olarak hazırlanabileceği gibi kızartılarak da hazırlanabilir. Pişirme işlemi için hangi yöntem seçilirse seçilsin bu noktaya kadar ikisinde de aynı yolu izlemek gerekir. Girit Mantısı Arda'nın Mutfağı programı sonrasında merak uyandırdı. Peki aşina olduğumuz mantı tadından daha farklı bir lezzet elde edilen Girit mantısı nasıl yapılır?

Girit mantısı yapılırken diğer mantılardan biraz farklı bir yol izlenir. Hem iç harcı ile hem pişirilme yöntemi ile farklı olan Girit mantısını farklı kılan bir diğer özelliği de mantı hamurundan değil yufkadan yapılmasıdır. Havuç ve patatesin de kullanıldığı iç harcı ile yalnızca kıyma tadı ile tüketilmeyen Girit mantısı, yufkayla şekillendirildikten sonra kızartılarak pişirilir. Bu noktada Girit mantısı yapılırken yağ çekmemesi için derin bir yağın içinde pişirilmelidir. Sosyete mantısı olarak da nam salan Girit mantısı, sarılış şekli ile en kolay hazırlanan mantılardan biri olarak bilinir. İşte hem tadı hem hazırlanışı ile bildiklerinizden farklı bir mantı çeşidi...

GİRİT MANTISI YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 100 gr yağsız kıyma (90 gr dana, 10 gr kuzu kıyması)
  • Yarım soğan,
  • 20 gr tereyağ,
  • 1 adet havuç,
  • 1 adet patates,
  • 4 çorba kaşığı yoğurt,
  • 1 adet yufka,
  • Pul biber,
  • Karabiber,
  • Kekik,
  • 3 diş sarımsak,
  • Kaya tuzu

Tarifi

İç Harcı için:

  • İlk aşamada soğanlar küçük küçük doğranır.
  • Bir çorba kaşığı zeytinyağı tencereye atılır.
  • Hafif kızdıktan sonra tencereye soğanlar atılır.
  • Soğanlar bir süre kavrulduktan sonra kıyma eklenir.
  • Kıymayı bir süre pişirdikten sonra havucu da kıymanın içerisine eklenir.
  • Ardından rendelenmiş patates tencereye konur.
  • Pişmeye hazır hale geldiğinde içerisine baharatlar eklenir ve ardından karıştırılır.

Hazırlanışı:

  • Girit mantısını sarmak için, bir yufka altıya bölünür ve üçgen şekilde kesilir.
  • Kesilen üçgen yufka parçalarının içerisine, hazırlanan iç konulur ve sigara böreği tarzında sarılır.
  • En son aşamada yumurta beyazı sürüp kapatırız.

Pişirme işlemi

  • Sarılmış olan mantılar, kızgın yağda pembeleşinceye kadar pişirilir.
  • Kızaran mantılar tabağa konur.
  • Tabağa konduktan sonra yaklaşık 4-5 dakika kemik suyunda haşlanır.
  • Kemik suyu yoksa tavuk bulyon da kullanabilirsiniz.

Servis aşaması:

  • Tereyağı, tencereye konur ve kızgın ateşte kızartılır.
  • Üzerine pul biber ve nane atılır.
  • Tabağa dizilen Girit mantılarının üzerine süzme yoğurt dökülür.
  • Ardından eritilmiş tereyağı yoğurdun üzerine dökülür ve servise hazır hale getirilir.

Şimdiden afiyet olsun...


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