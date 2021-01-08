Girlevik Şelalesi nerede? Girlevik Şelalesi'ne nasıl gidilir? Girlevik Şelalesi Erzincan

Girlevik Şelalesi’nin suyu Munzur Dağları’nın yamacında yer alan Kalecik Köyü’nden doğan gözelerden geliyor. Su dokuz ayrı gözeden çıkıyor ve bir dere yatağı vasıtası ile şelaleye kadar ulaşıyor. Şelalenin yüksekliği 30-40 metre arasında değişiyor.

Girlevik Şelalesi'ne nasıl gidilir? Girlevik Şelalesi'ne, Erzincan şehir merkezi ile şelale arasında karşılıklı seferler düzenleyen araçlarla gidebilirsiniz. Haftanın her günü 30 dk. ara ile Erzincan 13 Şubat minibüs duraklarından Çağlayan Girlevik minibüsleri hareket ediyor. Erzincan’dan Çağlayan’a son minibüs saati: 20.30, Girlevik Şelalesi’nden son minibüs saati: 19.30

Erzincan gezilecek yerler listesinin baş tacı, doğa harikası Girlevik Şelalesi muhteşem görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Şelaleye bakarken tüm stresiniz, yorgunluğunuz uçup gidiyor. Özellikle bahar aylarında açan papatyalar, rengarenk küpe çiçekleri ve daha birçok farklı bitki görsel şölen sunuyor.

Şelale yazın ayrı, kışın ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yazın suların çağlayarak akışını izleyip huzur bulabilirsiniz. Kışınsa donduğu zaman muhteşem bir güzellik ortaya çıkıyor. Donmayla birlikte oluşan buz sarkıtları, buz tırmanıcılığı sporu için elverişli bir ortam sağlıyor. Kış aylarında bu spora gönül verenler, donmuş şelalede gösteri yapıyor. Ağaçlar ve bitki örtüsü şelalenin güzelliğine güzellik katıyor. Girlevik Şelalesi, doğal sit alanı olarak kabul edildiği için koruma altında.

Girlevik ne demek?

Bulmacalarda çıkan Erzincan ilinde bir çağlayan sorusunun cevabı olarak Girlevik yazabilirsiniz. :)

GİRLEVİK ŞELALESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Şelaleye herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.

GİRLEVİK ŞELALESİ YEME-İÇME

Girlevik Şelalesi'nde mesire ve piknik alanı bulunuyor. Burada piknik yapabilirsiniz. Ya da burada bulunan restoranda da yemek yiyebilirsiniz.

