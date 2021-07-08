Gitar teli değiştirme sandığınızdan daha kolay: Gitar teli nasıl takılır?

Gitar teli nasıl takılır sorusunun cevabını arayan kişiler genellikle akort yapmalarına rağmen istedikleri sesi alamayanlardır. Tellerin eskimesinin neden olduğu bu durum karşısında gitar teli değiştirme işlemi devreye sokulur. Yeni gitar teli alındıktan sonra burgu sargı teli ve pense yardımıyla gerçekleştirilen gitar geli değiştirme işlemi, adımları bilinmediğinden zor gibi düşünülebilir. Ancak sanıldığından daha kolaydır. İşte gitar teli nasıl takılır diye merak edenler için bu sorunun yanıtı:

İŞTE GİTAR TELİ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

Gitar teli nasıl takılır sorusunun yanıt bulmasını sağlayacak gitar teli değiştirme işlemini şu aşamaları izleyerek gerçekleştirmeniz gerekiyor:

1. Adım Burgudan Çıkarın: Elinizle ya da burgu sargı aleti yardımıyla burguyu tel sökülebilir duruma gelene kadar çevirin, teli burgudan çıkarın.

Not: Teli ters yönde çevirmemeye dikkat edin. Özellikle burgu aleti ile ters yöne çevirirseniz tel koparak savrulabilir ve size zarar verebilir.

2. Adım Eşikten Çıkarın: Telin eşik tarafını tutan parçayı bir pense yardımıyla çıkarıp telin ucunu delikten çıkarın.

3. Adım Eşiğe Takın: Yeni telin plastik parça takılı olan ucunu eşikteki deliğe sokup delikten çıkardığınız parçayı yerine takın.

Not: Teli sıkıştırdığınız bölümü iyice kontrol edin. Aksi takdirde tel buradan fırlayıp size zarar verebilir.

4. Adım Burguya Takın: Telin boştaki ucunu burgudaki delikten geçirin. Teli germeden burguyu biraz çevirip teli katlayarak bir iz yapın. Bu iz teli sararken kaymasını engelleyecektir.

5. Adım Teli Gerin: Burgu sargı aletini burguya takın ve çevirerek teli gerin. Teli tam olarak germeden önce yerine oturtun.

6. Adım Fazlalığı Kesin: Telin boşta kalan ucunu kesici bir aletle kesin.

Tellerinizi taktıktan sonra gitarınızı akort etmeyi unutmayı.



