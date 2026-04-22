Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Giza Piramiti'nin sırrı çözüldü: Aslında mezar değilmiş!

Giza Piramidi hakkında ortaya atılan yeni teori tartışma yarattı. Yapının firavun mezarı değil, kimyasal reaksiyonlarla enerji üreten bir sistem olabileceği iddiası gündem oldu. İçeride bulunduğu öne sürülen kalıntılar araştırmaya devam ediliyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Mısır’daki Giza Piramidi hakkında yıllardır kabul gören “firavun mezarı” görüşü yeniden tartışmaya açıldı. Yeni bir teori, dev yapının aslında gelişmiş bir enerji üretim sistemi olabileceğini öne sürüyor.

KİMYASAL İZLER İDDİASI

Popüler gizem kanalı sunucusu AJ Gentile, katıldığı The Shawn Ryan Show programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gentile, piramidin iç odalarında çinko klorür, hidroklorik asit ve sülfürik asit kalıntıları bulunduğunu iddia ederek, bunların basit bir mezarda bulunmaması gerektiğini savundu.

“HİDROJEN TEPKİMESİYLE ENERJİ ÜRETİLİYORDU”

İddiaya göre piramit, özel olarak tasarlanmış kanallar sayesinde kimyasalların yerçekimiyle akmasını sağlıyor ve bu karışım hidrojen gazı üreten güçlü bir reaksiyon oluşturuyordu. Ortaya çıkan basınç dalgalarının da yapının taşlarıyla güçlendirilerek enerjiye dönüştürüldüğü öne sürülüyor.

Gentile, özellikle Kral Odası’nda kullanılan granitin yüksek oranda kuvars içerdiğine dikkat çekerek, “Kuvars sıkıştırıldığında elektrik üretir” ifadelerini kullandı. Bu durumun piramidin bir tür enerji sistemi olabileceği iddialarını güçlendirdiğini ileri sürdü.

“MISIRLILAR İNŞA ETMEDİ” İDDİASI

Ana akım Mısırbilimciler, yapının yaklaşık 4.500 yıl önce Firavun Khufu için inşa edilmiş bir mezar olduğunu savunurken, Gentile bu görüşe karşı çıkıyor. Piramitlerde hiçbir mumya bulunmamasını “büyük bir boşluk” olarak nitelendiren Gentile, yapının Mısırlılar tarafından değil, çok daha eski bir medeniyet tarafından yapılmış olabileceğini iddia etti.

ALTIN TEPETAŞI VE ‘KABLOSUZ ENERJİ’

Teoriye göre piramidin tepesinde yer aldığı düşünülen altın kaplama taş, enerjiyi gökyüzüne ileten bir sistemin parçasıydı. Gentile, bu yapının iyonosfere enerji gönderen bir kablosuz iletim sistemi gibi çalışmış olabileceğini öne sürdü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16 yaşındaki genç gölde yüzerken servet buldu! 16 yaşındaki genç gölde yüzerken servet buldu!
Milyonerin oğlunu parçalamışlar! Başı ayrı organları ayrı...Milyonerin oğlunu parçalamışlar! Başı ayrı organları ayrı...

Anahtar Kelimeler:
Mısır Firavun enerji Piramit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

ABD Başkanı Trump: "Ateşkesi uzattım"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

MSB: "Bir helikopter kaza kırıma uğradı, personelde olumsuz bir durum yok"

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

ÖZET | Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe Maç Özeti

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Elif Karaarslan’ın test sonucu belli oldu

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! 24 Nisan 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.