Giza Piramiti'nin sırrı çözüldü: Aslında mezar değilmiş!

Mısır’daki Giza Piramidi hakkında yıllardır kabul gören “firavun mezarı” görüşü yeniden tartışmaya açıldı. Yeni bir teori, dev yapının aslında gelişmiş bir enerji üretim sistemi olabileceğini öne sürüyor.

KİMYASAL İZLER İDDİASI

Popüler gizem kanalı sunucusu AJ Gentile, katıldığı The Shawn Ryan Show programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gentile, piramidin iç odalarında çinko klorür, hidroklorik asit ve sülfürik asit kalıntıları bulunduğunu iddia ederek, bunların basit bir mezarda bulunmaması gerektiğini savundu.

“HİDROJEN TEPKİMESİYLE ENERJİ ÜRETİLİYORDU”

İddiaya göre piramit, özel olarak tasarlanmış kanallar sayesinde kimyasalların yerçekimiyle akmasını sağlıyor ve bu karışım hidrojen gazı üreten güçlü bir reaksiyon oluşturuyordu. Ortaya çıkan basınç dalgalarının da yapının taşlarıyla güçlendirilerek enerjiye dönüştürüldüğü öne sürülüyor.

Gentile, özellikle Kral Odası’nda kullanılan granitin yüksek oranda kuvars içerdiğine dikkat çekerek, “Kuvars sıkıştırıldığında elektrik üretir” ifadelerini kullandı. Bu durumun piramidin bir tür enerji sistemi olabileceği iddialarını güçlendirdiğini ileri sürdü.

“MISIRLILAR İNŞA ETMEDİ” İDDİASI

Ana akım Mısırbilimciler, yapının yaklaşık 4.500 yıl önce Firavun Khufu için inşa edilmiş bir mezar olduğunu savunurken, Gentile bu görüşe karşı çıkıyor. Piramitlerde hiçbir mumya bulunmamasını “büyük bir boşluk” olarak nitelendiren Gentile, yapının Mısırlılar tarafından değil, çok daha eski bir medeniyet tarafından yapılmış olabileceğini iddia etti.

ALTIN TEPETAŞI VE ‘KABLOSUZ ENERJİ’

Teoriye göre piramidin tepesinde yer aldığı düşünülen altın kaplama taş, enerjiyi gökyüzüne ileten bir sistemin parçasıydı. Gentile, bu yapının iyonosfere enerji gönderen bir kablosuz iletim sistemi gibi çalışmış olabileceğini öne sürdü.