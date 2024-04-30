Gizem Karaca'dan öpüşme sahnesi açıklaması! "İyi öpüştük diyemiyorsun"

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturdu ve evliliğin ardından İzmir'e yerleşti.

Gözlerden uzak olmaya dikkat eden oyuncu, rol aldığı yapımlar için İstanbul'a da gidip geliyor.

Rol aldığı yapımlarla dikkat çeken oyuncu dizi ve filmlerdeki yakınlaşma sahneleri hakkında konuştu.

Gizem Karaca açıklamasında şunları söyledi:

"Her şeyini bildiğin partnerinle oynuyorsun. 3-2-1 kayıt öpüşüyorsunuz. İyi öpüştük diyemiyorsun. O neydi ya da diyemiyorsun. Hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Hiç olmamış gibi devam ediyorsun. Bir boşluk anı oluyor. Tekrar çekiyorsun. Garip bir saçmalık."





