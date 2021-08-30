Gizem Karaca sarışın oldu! Görenler şaşırdı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca son olarak Baraj dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Karaca’nın son dönemde TRT 1 için çekilecek Alp Arslan dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacağı iddiası bulunuyordu.

Henüz bu konuda açıklama yapmayan Karaca son paylaşımıyla dikkat çekti. Gizem Karaca Nurgül Yeşilçay gibi iddialı bir imaj değişimine gitti ve sarışın oldu.

Gizem Karaca'nın bu kararı vermesinin sebebinin proje olup olmadığı bilinmezken güzel oyuncu yeni imajıyla da hayranlarından tam not aldı.



