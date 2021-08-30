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Gizem Karaca sarışın oldu! Görenler şaşırdı

30.08.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Baraj' dizisinde rol alan Gizem Karaca imaj değişikliğiyle takipçilerini şaşırttı. Karaca da Nurgül Yeşilçay gibi sarışın oldu.

Gizem Karaca sarışın oldu! Görenler şaşırdı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca son olarak Baraj dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Karaca’nın son dönemde TRT 1 için çekilecek Alp Arslan dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacağı iddiası bulunuyordu.

Henüz bu konuda açıklama yapmayan Karaca son paylaşımıyla dikkat çekti. Gizem Karaca Nurgül Yeşilçay gibi iddialı bir imaj değişimine gitti ve sarışın oldu.

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Gizem Karaca'nın bu kararı vermesinin sebebinin proje olup olmadığı bilinmezken güzel oyuncu yeni imajıyla da hayranlarından tam not aldı.

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca Nurgül Yeşilçay
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