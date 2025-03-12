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Gizemi 10 yıldır sürüyordu... Ölü yıldızlar sinyal gönderiyormuş! Birbirlerine kilitlenip...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 17:15
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Bilim insanları, on yıldır gelen esrarengiz radyo sinyallerinin kaynağını nihayet belirledi. Büyükayı Takımyıldızı'ndan her iki saatte bir gelen bu sinyallerin, birbirine kilitlenmiş iki ölü yıldızdan kaynaklandığı düşünülüyor.

Gizemi 10 yıldır sürüyordu... Ölü yıldızlar sinyal gönderiyormuş! Birbirlerine kilitlenip...

Yaklaşık 10 yıldır bilim insanlarını şaşırtan gizemli radyo sinyalleri, düzenli aralıklarla Dünya'ya ulaşıyor. Daha önce gökbilimciler, bu tür sinyalleri yalnızca nötron yıldızlarından tespit etmişti. Ancak yeni bir çalışma, bu radyo patlamalarının ikili bir yıldız sisteminden de gelebileceğini ortaya koydu.

Araştırmalara göre, sinyaller bir kırmızı cüce ve bir beyaz cüceden oluşan çift yıldız sisteminden geliyor.

Bilim insanları, bu iki yıldızın birbirleri etrafında olağanüstü sıkı bir yörüngede döndüğünü ve manyetik alanlarının birbirine çarpmasıyla her iki saatte bir güçlü radyo sinyali patlaması ürettiklerini düşünüyor.

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SİNYALLERİN KAYNAĞI: İKİLİ YILDIZ SİSTEMİ

Daha önce bilim insanları bu kadar uzun süreli radyo sinyallerini sadece nötron yıldızlarından gözlemlemişti. Ancak yeni araştırma, bu fenomenin birbirine sıkı sıkıya bağlı ikili yıldız sistemlerinde de meydana gelebileceğini gösterdi.

Bu sinyaller, gökbilimcileri uzun süredir büyüleyen Hızlı Radyo Patlamaları’na (FRB) benziyor, ancak farklı özelliklere sahip.

FRB’ler genellikle milisaniyeler içinde sona ererken, bu yeni tespit edilen radyo atımları birkaç saniye sürebiliyor ve daha düşük enerjilere sahip.

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BİLİM DÜNYASINDA BÜYÜK BİR GİZEM

Araştırmacılar, bu yeni keşfin uzaydaki radyo sinyallerinin kökeni hakkında büyük soruları gündeme getirdiğini belirtiyor.

Çalışmada, “Bu sinyaller FRB’lere benziyor ancak farklı uzunluklara sahip. Henüz bu sinyallerin FRB’lerin bir uzantısı mı yoksa tamamen farklı bir fenomen mi olduğunu bilmiyoruz” denildi.

Bu önemli keşif, bilim dergisi Nature Astronomy’de “Yörünge Dönemindeki Bir Beyaz Cüce İkilisinden Gelen Sporadik Radyo Atımları” başlıklı makalede yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökbilimci Dünya yıldız
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