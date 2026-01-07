Gizemi çözülemeyen ölüm: Kendi kendine yanıp ölmüş! Evde zarar bile yok

1951 yılında ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Mary Hardy Reeser, bir akşam ailesiyle vakit geçirdikten sonra evine döndü. Ev sahibine uyku hapı aldığını ve yatacağını söyleyen Reeser’dan bir daha haber alınamadı.

Sabah saatlerinde dairenin kapı kolunun aşırı sıcak olduğu fark edildi. İçeri giren polis ve itfaiye ekipleri yoğun dumanla karşılaştı ancak aktif bir yangın yoktu. Oturma odasında Mary Reeser’ın bedeni neredeyse tamamen kül olmuştu.

FBI DEVREYE GİRDİ

Kadının oturduğu sandalye ve yakınındaki birkaç eşya yanmıştı. Ancak gazeteler, yatak ve diğer eşyalar sağlamdı. Elektrikli saatin 04.20’de durduğu tespit edildi.

Olayın sıra dışı olması nedeniyle FBI inceleme yaptı. Benzin ya da başka bir yanıcı maddeye rastlanmadı. Sadece vücuttan açığa çıkan insan yağı tespit edildi.

RESMÎ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Yetkililer, Reeser’ın muhtemelen sigara içerken uyuyakaldığını belirtti. Kıyafetlerin tutuşmasıyla vücut yağının yakıt görevi gördüğü ve yangının mum gibi yavaşça yandığı ifade edildi.

Resmî olarak kaza sonucu öldüğü açıklansa da Mary Reeser vakası, bugün hâlâ “kendiliğinden yanma” iddialarının en ünlü örneklerinden biri olarak anılıyor.