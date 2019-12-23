Gizli askeri teknikle iki dakikada uykuya dalacaksınız!

Geceleri uyanık şekilde yatakta yatmayı alışkınlık edindiyseniz, beyininiz o esnada saatte 1 milyon mil (1,6 milyon kilometre) hızla çalışır. Can attığınız o tatlı uykuya dalamıyorsanız, alın size iyi bir haber. Kişinin sadece iki dakika içinde uykuya dalmasına yardımcı olduğu söylenen mükemmel bir askeri teknik var - ve bu tam anlamıyla hayatınızı değiştirebilir.

ASKERLERİN YORGUNLUKTAN HATA YAPMALARINI ÖNLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ

Bu askeri yöntemi ABD ordusunun savaş alanları gibi pek huzurlu olmayan ortamlarda askerlerin kolayca uykuya dalmasını sağlamak için kullandığı iddia ediliyor. 1981’de yayımlanan "Relax and Win: Championship Performance" isimli kitapta detaylarına yer verilen uykuya dalma tekniğinin, orduda askerlerin yorgunluktan hayati hatalar yapmalarını engellemek isteyen komutanlar tarafından geliştirildiği düşünülüyor.

İşte 2 dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler:

Dil, çene ve göz çevresindeki kaslar dahil yüzünüzdeki kaslarınızı gevşetin Omuzlarınızı bırakabildiğiniz kadar aşağı bırakın, ardından sırayla kollarınızın üst ve alt kısımlarını aşağı bırakın Nefes verin, göğsünüzü gevşetin, ardından kalçadan başlayarak bacaklarınıza doğru gevşeyin Aşağıdaki iki manzaradan birini hayal etmeden önce zihninizi arındırmak için 10 saniye bekleyin

Sakin bir gölde, masmavi gökyüzü dışında başka hiçbir şeyin görünmediği bir kanoda uzanıyorsunuz. Zifiri karanlık bir odada siyah kadifeden bir hamakta uzanıyorsunuz. Yaklaşık 10 saniye boyunca kendinize sürekli “Düşünme, düşünme, düşünme” diye telkinde bulunuyorsunuz.