Apple HomeView için tarih ortaya çıktı: Dört renk seçeneğiyle geliyor

Apple, akıllı ev ürünleri ailesini HomeView adlı yeni bir cihazla genişletmeye hazırlanıyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket, 13 Ekim'de düzenleyeceği "Welcome home" etkinliğinde tanıtacağı HomeView'i kasım ayının ortalarında sevk etmeye başlayacak.

Gurman, Power On bülteninin son sayısında mevcut planlara göre HomeView'in yeni Apple TV 4K ve HomePod mini modellerinden sonra piyasaya çıkacağını belirtti. Apple TV 4K ve HomePod mini'nin 30 Ekim'de mağazalarda ve müşterilerin elinde olması bekleniyor.

APPLE HOMEVIEW İKİ FARKLI MODELLE GELECEK

Apple'ın akıllı ev ekosisteminin merkezinde konumlandırılması beklenen HomeView, Siri tabanlı bir kontrol merkezi olarak görev yapacak. Ekranla birlikte A18 çipini barındıracak cihaz, iki farklı tasarımla sunulacak.

İlk model, metal hoparlör tabanına sahip ve tezgâh üzerine yerleştirilebilen bir tasarımla gelecek. Bu sürüm uzay grisi, gümüş, yıldız ışığı ve pembe olmak üzere dört renk seçeneğine sahip olacak.

Duvara monte edilebilen ikinci model ise düz, kare biçiminde bir taban kullanacak. Bu versiyonda yalnızca uzay grisi ve gümüş renk seçenekleri bulunacak.

Gurman'a göre HomeView, yeni HomePod mini modelinden daha iyi ses kalitesi sunacak.

SIRI İLE KONTROL EDİLECEK, ANCAK DOKUNMATİK EKRANI DA OLACAK

HomeView'in temel kontrol yöntemi sesli komutlar olacak. Kullanıcılar cihazı ağırlıklı olarak Siri üzerinden yönetebilecek ancak ekran üzerinden dokunmatik etkileşim de mümkün olacak.

Cihazda sınırlı sayıda Apple uygulaması desteklenecek ve HomeView’e özel bir App Store bulunmayacak.

HOMEVIEW ADI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

HomeView adı ilk kez bir paravan şirketin yaptığı ticari marka başvurusunda ortaya çıktı.

Cihazın adındaki "View" ifadesinin kullanım biçimiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. HomeView, kullanıcıların ekranına bakabildiği ancak ağırlıklı olarak sesli komutlarla kontrol ettiği bir cihaz olarak tasarlanıyor.

Apple'ın 13 Ekim'de düzenleyeceği ‘Welcome home’ etkinliğinde tanıtılması beklenen HomeView'in sevkiyatlarının kasım ortasında başlaması öngörülüyor.

Kaynak: MacRumors