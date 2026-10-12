Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Apple HomeView için tarih ortaya çıktı: Dört renk seçeneğiyle geliyor

Apple'ın yeni akıllı ev merkezi HomeView'in çıkış takvimi ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre 13 Ekim'de tanıtılması beklenen cihazın sevkiyatları kasım ayının ortalarında başlayacak.

Apple HomeView için tarih ortaya çıktı: Dört renk seçeneğiyle geliyor
Enes Çırtlık

Apple, akıllı ev ürünleri ailesini HomeView adlı yeni bir cihazla genişletmeye hazırlanıyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket, 13 Ekim'de düzenleyeceği "Welcome home" etkinliğinde tanıtacağı HomeView'i kasım ayının ortalarında sevk etmeye başlayacak.

Gurman, Power On bülteninin son sayısında mevcut planlara göre HomeView'in yeni Apple TV 4K ve HomePod mini modellerinden sonra piyasaya çıkacağını belirtti. Apple TV 4K ve HomePod mini'nin 30 Ekim'de mağazalarda ve müşterilerin elinde olması bekleniyor.

APPLE HOMEVIEW İKİ FARKLI MODELLE GELECEK

Apple'ın akıllı ev ekosisteminin merkezinde konumlandırılması beklenen HomeView, Siri tabanlı bir kontrol merkezi olarak görev yapacak. Ekranla birlikte A18 çipini barındıracak cihaz, iki farklı tasarımla sunulacak.

İlk model, metal hoparlör tabanına sahip ve tezgâh üzerine yerleştirilebilen bir tasarımla gelecek. Bu sürüm uzay grisi, gümüş, yıldız ışığı ve pembe olmak üzere dört renk seçeneğine sahip olacak.

Duvara monte edilebilen ikinci model ise düz, kare biçiminde bir taban kullanacak. Bu versiyonda yalnızca uzay grisi ve gümüş renk seçenekleri bulunacak.

Gurman'a göre HomeView, yeni HomePod mini modelinden daha iyi ses kalitesi sunacak.

Apple HomeView için tarih ortaya çıktı: Dört renk seçeneğiyle geliyor 1

SIRI İLE KONTROL EDİLECEK, ANCAK DOKUNMATİK EKRANI DA OLACAK

HomeView'in temel kontrol yöntemi sesli komutlar olacak. Kullanıcılar cihazı ağırlıklı olarak Siri üzerinden yönetebilecek ancak ekran üzerinden dokunmatik etkileşim de mümkün olacak.

Cihazda sınırlı sayıda Apple uygulaması desteklenecek ve HomeView’e özel bir App Store bulunmayacak.

HOMEVIEW ADI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

HomeView adı ilk kez bir paravan şirketin yaptığı ticari marka başvurusunda ortaya çıktı.

Cihazın adındaki "View" ifadesinin kullanım biçimiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. HomeView, kullanıcıların ekranına bakabildiği ancak ağırlıklı olarak sesli komutlarla kontrol ettiği bir cihaz olarak tasarlanıyor.

Apple'ın 13 Ekim'de düzenleyeceği ‘Welcome home’ etkinliğinde tanıtılması beklenen HomeView'in sevkiyatlarının kasım ortasında başlaması öngörülüyor.

Kaynak: MacRumors

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sonbaharda hala yaz aylarında gibi hissettirecek 6 lokasyonSonbaharda hala yaz aylarında gibi hissettirecek 6 lokasyon
Türkiye’nin taşlara kazınmış hafızası kayıt altına alınıyorTürkiye’nin taşlara kazınmış hafızası kayıt altına alınıyor

Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine...

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

Emeklilik, asgari ücret, tazminat: Tek tek sıraladı 'Onlar gibi olmayacak'

Emeklilik, asgari ücret, tazminat: Tek tek sıraladı 'Onlar gibi olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.