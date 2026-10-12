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Sonbaharda hala yaz aylarında gibi hissettirecek 6 lokasyon

Takvimler sonbaharı gösterse de Türkiye’nin güney ve ege kıyılarında yaz havası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Büyük şehirlerde serin rüzgarlar yüzünü hissettirirken, deniz sıcaklığının yüksek olduğu ve güneşin iç ısıttığı bazı lokasyonlar, tatilini uzatmak isteyenler için ideal alternatifler sunuyor.

Sonbaharda hala yaz aylarında gibi hissettirecek 6 lokasyon
Çiğdem Berfin Sevinç

İşte sonbaharda halen yaz aylarındaymış gibi hissettiren ve deniz sezonunun kapanmadığı öne çıkan 6 popüler lokasyon:

Sonbaharda hala yaz aylarında gibi hissettirecek 6 lokasyon 1

Kaş (Antalya): Akdeniz kıyılarında deniz sezonunun en uzun sürdüğü merkezlerin başında gelen Kaş, eylül ve ekim aylarında da yaz sıcaklarını aratmıyor. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, Limanağzı ve Hidayet Koyu, yaz kalabalığının çekilmesiyle birlikte sakinlik arayan tatilcilere ılık sularda yüzme imkanı tanıyor.

Fethiye (Muğla): Kavurucu yaz sıcaklarının yerini daha yumuşak ama plaj için son derece elverişli bir havaya bıraktığı Fethiye, sonbahar kaçamaklarının gözde adresleri arasında yer alıyor. Ölüdeniz’in durgun suları ve Kayaköy çevresindeki bakir koylar, bu mevsimde de yaz keyfini kesintisiz yaşatıyor.

Akyaka (Muğla): Gökova Körfezi’nin ılık denizi ve meşhur Azmak Nehri’nin doğasıyla bütünleşen Akyaka, sonbaharda da yaz hissiyatını koruyor. Bölge, bu dönemde hem rüzgar sörfü tutkunlarını hem de sakin tekne turlarına katılmak isteyenleri ağırlıyor.

Sonbaharda hala yaz aylarında gibi hissettirecek 6 lokasyon 2

Datça (Muğla): Kendine has ılık rüzgarları ve temiz havasıyla bilinen Datça Yarımadası, sonbahar aylarında da yazın izlerini taşımaya devam ediyor. Taşlık ve Akvaryum gibi popüler koylarında deniz suyunun sıcaklığını koruması, bölgeyi mevsim dışı tatillerin vazgeçilmezi yapıyor.

Bozcaada (Çanakkale): Kuzey Ege’de yer almasına rağmen özellikle eylül ve ekim başlarında güneşli günlerin hakim olduğu Bozcaada, yaz yoğunluğundan arınmış bir tatil vadediyor. Adanın simgesi haline gelen Ayazma Plajı, sonbaharda da serin ve berrak denizden vazgeçemeyenlerin ilk tercihi oluyor.

Göcek (Muğla): Yat turizminin kalbi konumundaki Göcek, korunaklı koyları sayesinde sonbaharda da deniz suyunun sıcak kaldığı nadir noktalardan biri. Butik tatil anlayışını benimseyen ve huzurlu bir yaz kapanışı yapmak isteyen seyahatseverler, bu dönemde de Göcek koylarına yoğun ilgi gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
yaz sonbahar tatil
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