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“Gizli Saklı” başlayan aşk bitti! Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı neden ayrıldı?

21.12.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı çiftinden şaşırtan ayrılık haberi geldi. İkilinin aşk hayatı başrolü paylaştıkları "Gizli Saklı" dizisiyle başlamıştı. Dizi sadece 8 bölüm sürse de yeni bir aşkın vesilesi olmuştu. Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı Çiftinin ayrılık haberi sonrası çiftin neden ayrıldığına dair detaylar hayranlarının merak konusu oldu. Peki, Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı neden ayrıldı?

“Gizli Saklı” başlayan aşk bitti! Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı neden ayrıldı?

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın "Gizli Saklı" dizi setinde başlayan aşkı sona erdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili fikir ayrılıkları sonucu ilişkilerini noktalama kararı aldılar. Son dönemde peş peşe iş teklifleri alan ancak kabul etmeyen Halit Özgür Sarı'nın ayrılığın ardından yeni bir sayfa açtığı öğrenildi.

SİNEM ÜNSAL İLE HALİT ÖZGÜR SARI'DAN ŞOK AYRILIK

Ünlü camiasından gelen ayrılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. "Gizli Saklı" adlı 8 bölüm yayınlanan dizinin setinde aşk hayatı başlayan Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ayrılık kararı aldı.

sinem ünsal halit özgür sarı ayrıldı

SİNEM ÜNSAL İLE HALİT ÖZGÜR SARI NEDEN AYRILDI?

Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ikilisi fikir ayrılıkları sonucu ilişkilerini noktalama kararı aldılar. Son dönemde peş peşe iş teklifleri alan ancak kabul etmeyen Halit Özgür Sarı'nın ayrılığın ardından yeni bir sayfa açtığı öğrenildi.

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