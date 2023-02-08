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Gizli zıt anlamlısı nedir? Gizlinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.02.2023 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşamda bazı kelimeler sıklıkla kullanılır. Sohbet ederken akıcı ve sürükleyici olması için eş ve zıt anlamlı kelimeler tercih edilir. Türkçede birçok kelimenin zıt anlamı bulunur. Cümlenin rutinliğinden kurtulup akıcı hâle gelmesi için kelimelerin anlamını bilerek zıt ve eş anlamlılarının kullanılması gerekir. Gizli anlam olarak saklanan, görülmeyecek şekilde, duyurulmak istenmeyen anlamına gelir. Peki, gizlinin eş anlamlısı nedir?

Gizli zıt anlamlısı nedir? Gizlinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gizli kelimesi Türkçe kökenlidir ve "giz-" kelimesinden türemiştir. Birden fazla anlam karşılığı olan gizli kelimesi genellikle "Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan" anlamında kullanılsa da birden fazla kullanım alanı vardır. Gizlinin anlamları şu şekildedir:

  • Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
  • Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan
  • Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen
  • İlgili kişi veya makamlarca değerlendirilmesi amacıyla kurum içi veya kurumlar arası gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim
  • Saklı olarak, saklayarak
Geri zıt anlamlısı nedir? Geri zıt anlamlısı nedir?

Gizli kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe de zıt anlamlı kelimeler konusu oldukça önemlidir. Bir kelimenin tersi zıt anlam ya da karşıt anlam olarak adlandırılır. Anlam bakımından değişkenlik gösteren kelimeler de bulunur. Yazılışı aynı anlamları farklı kelimeleri kullanırken cümledeki anlamına göre tercih etmeniz gerekir. Gizli kelimesinin de birden fazla anlamı olsa da zıt anlamı olan bir tane kelime bulunur. Gizli zıt anlamlısı olan kelime:

  • Edimsel

Gizlinin zıt anlamlısı olarak "belli, açık, aşikâr, bariz" gibi kelimeler kullanılsa da Türk Dil Kurumuna göre gizli kelimesinin zıt anlamı "edimsel" kelimesidir. Edimsel kelimesi "edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel" anlamına gelir. Bu bağlamda gizlinin "Görünmez, belli olmaz bir durumda olan" anlamı karışılığında zıt anlamlısıdır.

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Gizlinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Gizli kelimesinin zıt anlamlısı olan edimsel kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Ancak hayata geçtikleri zaman fikirler edimsel bir varlığa dönüşür.
  • Gizli eserler peşinde koşacağınıza edimsellere yönelseniz belki de edebiyatımız daha iyi bir noktada olurdu.
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