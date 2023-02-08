Gizli zıt anlamlısı nedir? Gizlinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gizli kelimesi Türkçe kökenlidir ve "giz-" kelimesinden türemiştir. Birden fazla anlam karşılığı olan gizli kelimesi genellikle "Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan" anlamında kullanılsa da birden fazla kullanım alanı vardır. Gizlinin anlamları şu şekildedir:

Görünmez, belli olmaz bir durumda olan

Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan

Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen

İlgili kişi veya makamlarca değerlendirilmesi amacıyla kurum içi veya kurumlar arası gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim

Saklı olarak, saklayarak

Gizli kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe de zıt anlamlı kelimeler konusu oldukça önemlidir. Bir kelimenin tersi zıt anlam ya da karşıt anlam olarak adlandırılır. Anlam bakımından değişkenlik gösteren kelimeler de bulunur. Yazılışı aynı anlamları farklı kelimeleri kullanırken cümledeki anlamına göre tercih etmeniz gerekir. Gizli kelimesinin de birden fazla anlamı olsa da zıt anlamı olan bir tane kelime bulunur. Gizli zıt anlamlısı olan kelime:

Edimsel

Gizlinin zıt anlamlısı olarak "belli, açık, aşikâr, bariz" gibi kelimeler kullanılsa da Türk Dil Kurumuna göre gizli kelimesinin zıt anlamı "edimsel" kelimesidir. Edimsel kelimesi "edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel" anlamına gelir. Bu bağlamda gizlinin "Görünmez, belli olmaz bir durumda olan" anlamı karışılığında zıt anlamlısıdır.

Gizlinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Gizli kelimesinin zıt anlamlısı olan edimsel kelimesiyle ilgili örnek cümleler: