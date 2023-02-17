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Geri zıt anlamlısı nedir? Geri kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

05.02.2023 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok kelimenin zıt anlamı bulunsa da zıt anlamlılık dar bir kapsam alanına sahiptir. Zıt anlamlı kelimeler en önemli konulardan biridir. Herhangi bir kelimenin zıt anlamı, o kelimenin tam anlam olarak ters anlamını karşılamalıdır. Zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlılara nazaran aynı cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Peki, geri kelimesinin karşıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Geri zıt anlamlısı nedir? Geri kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Karşıt anlamlı kelimeler cümle kurarken oldukça önemlidir. Anlamlı bir cümle kurabilmek için kullanılan kelimenin zıt anlamını bilmek gerekir. Herhangi bir durumdan bahsederken aynı cümle içerisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılabilmektedir. Anlam olarak zıt kelimeler çeşitli cümleler içerisinde kullanılır. Geri kelimesi anlam bakımından geçmişte kalan, arka kısımda kalan anlamına gelir.

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Geri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından değişkenlik gösterir. Bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamlısı olan kelime değildir. Bir kelimenin tam olarak karşıtı zıt anlamlı kelime olarak adlandırılır. Geri kelimesi genellikle yer yön tariflerinde kullanılır. Geri zıt anlamlısı olan kelime de bu anlam doğrultusunda kullanılır. Geri kelimesinin çeşitli eş anlamları bulunmaktadır ancak tek zıt anlamlı kelimesi bulunur. Gerinin zıt anlamlısı olan kelime:

  • İleri

İleri anlam olarak önde, ileride manasında cümle içerisinde kullanılmaktadır. Bu bağlamda ileri kelimesi "Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf" anlam doğrultusunda gerinin zıt anlamlısıdır.

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Gerinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede birden çok kelime bulunur, kelimeleri cümle içerisinde kullanmadan önce anlamlarını bilmek gerekir. Bazı kelimelerin çeşitli anlamlı bulunur. Anlam bakımından değişkenlik gösteren kelimeler cümle içerisinde dikkatli kullanılmalıdır. Aynı durum zıt anlamlı kelimeler için de geçerlidir. Geri kelimesi cümle içinde birçok farklı anlamda kullanılsa da zıt anlamı olan tek bir kelime vardır. Geri kelimesinin zıt anlamı olan ileri kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • İleri gittiği için çeşitli tartışmalara sebep oldu.
  • İş yerinin biraz ilerisinde yeni bir dükkân açılmıştı.
  • Geri geri giderken aradığı yerin ileride kaldığını fark etti.
  • Yeni taşındığı evin az ilerisinde güzel parklar varmış.
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