Geri zıt anlamlısı nedir? Geri kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Karşıt anlamlı kelimeler cümle kurarken oldukça önemlidir. Anlamlı bir cümle kurabilmek için kullanılan kelimenin zıt anlamını bilmek gerekir. Herhangi bir durumdan bahsederken aynı cümle içerisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılabilmektedir. Anlam olarak zıt kelimeler çeşitli cümleler içerisinde kullanılır. Geri kelimesi anlam bakımından geçmişte kalan, arka kısımda kalan anlamına gelir.

Geri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından değişkenlik gösterir. Bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamlısı olan kelime değildir. Bir kelimenin tam olarak karşıtı zıt anlamlı kelime olarak adlandırılır. Geri kelimesi genellikle yer yön tariflerinde kullanılır. Geri zıt anlamlısı olan kelime de bu anlam doğrultusunda kullanılır. Geri kelimesinin çeşitli eş anlamları bulunmaktadır ancak tek zıt anlamlı kelimesi bulunur. Gerinin zıt anlamlısı olan kelime:

İleri

İleri anlam olarak önde, ileride manasında cümle içerisinde kullanılmaktadır. Bu bağlamda ileri kelimesi "Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf" anlam doğrultusunda gerinin zıt anlamlısıdır.

Gerinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede birden çok kelime bulunur, kelimeleri cümle içerisinde kullanmadan önce anlamlarını bilmek gerekir. Bazı kelimelerin çeşitli anlamlı bulunur. Anlam bakımından değişkenlik gösteren kelimeler cümle içerisinde dikkatli kullanılmalıdır. Aynı durum zıt anlamlı kelimeler için de geçerlidir. Geri kelimesi cümle içinde birçok farklı anlamda kullanılsa da zıt anlamı olan tek bir kelime vardır. Geri kelimesinin zıt anlamı olan ileri kelimesiyle ilgili örnek cümleler: