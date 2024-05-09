MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gizlice evlenmişlerdi! Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir sessiz sedasız boşandı

Gizlice evlenmişlerdi! Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir sessiz sedasız boşandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.05.2024 08:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Pusat karakteri ile tanınan Görkem Sevindik gizlice evlendiği eşinden ayrıldı. Sevindik ile dört yıl önce nikâh masasına oturduğu Milli basketbolcu Kübra Siyahdemir’in boşandığı ortaya çıktı.

Gizlice evlenmişlerdi! Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir sessiz sedasız boşandı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Pusat'ı son olarak Ateş Kuşları dizisinde Ali rolüne hayat vermişti. Başarılı oyuncu Görkem Sevindik özel hayatıyla gündeme geldi.

Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir çocukları Marsel’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

"Aklı hep şeyde" deyince... Bomba iddia "Aklı hep şeyde" deyince... Bomba iddia

2020 yılında gizlice evlenen ikili geçen ay Küçükçekmece Aile Adliyesi’nde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdığı öğrenildi.

ppp,

Marsel adında oğulları bulunan çiftin, yakın çevresine anlaşamadıkları için ayrıldıklarını söylediği iddia edildi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öpüşme itirafıyla gündemde! Kusmak istediğini açıklayınca...Öpüşme itirafıyla gündemde! Kusmak istediğini açıklayınca...
Müstehcen sahneleri oğlu çekmişti! İki eski sevgilisiyle...Müstehcen sahneleri oğlu çekmişti! İki eski sevgilisiyle...
Merve Taşkın'a gelen mesaj şaşırttı! "Eşimi test etmek istiyorum" deyip...Merve Taşkın'a gelen mesaj şaşırttı! "Eşimi test etmek istiyorum" deyip...
Anahtar Kelimeler:
Görkem Sevindik Oyuncu evlendi karakteri
En Çok Okunan Haberler
'Dublör araba' tuzağı! Pazarda farklı, noterde farklı araç...

'Dublör araba' tuzağı! Pazarda farklı, noterde farklı araç...

Karagöz'den yeni açıklama: Özel, öyle dediyse canı sağ olsun!

Karagöz'den yeni açıklama: Özel, öyle dediyse canı sağ olsun!

Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."

Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."

Şaşkına çeviren TikTok canlı yayını! "Bu nasıl ev?"

Şaşkına çeviren TikTok canlı yayını! "Bu nasıl ev?"

İkinci elde zirve! 1 milyona yaklaştı! Duyan oraya koştu!

İkinci elde zirve! 1 milyona yaklaştı! Duyan oraya koştu!

"Aklı hep şeyde" deyince... Bomba iddia

"Aklı hep şeyde" deyince... Bomba iddia

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.