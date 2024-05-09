Gizlice evlenmişlerdi! Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir sessiz sedasız boşandı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Pusat'ı son olarak Ateş Kuşları dizisinde Ali rolüne hayat vermişti. Başarılı oyuncu Görkem Sevindik özel hayatıyla gündeme geldi.

Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir çocukları Marsel’i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

2020 yılında gizlice evlenen ikili geçen ay Küçükçekmece Aile Adliyesi’nde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdığı öğrenildi.

Marsel adında oğulları bulunan çiftin, yakın çevresine anlaşamadıkları için ayrıldıklarını söylediği iddia edildi.





