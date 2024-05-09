Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti mi? O sözlerden sonra dikkat çeken hamle

Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli gibi isimlerle son dönemde birlikte olan Cem Yılmaz genç aşkıyla dikkat çekmişti. Cem Yılmaz'ın, kısa bir süre önce gönlünü, pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Necla Karahalil ile mutlu birlikteliği süren Cem Yılmaz son günlerde gündemden düşmüyordu. Bu süreçte komedyenin genç aşkıyla arasının da bozulduğu iddia edildi.

37 yaşındaki Necla Karahalil'in geçtiğimiz gün konuşurken "aklı fikri hep şeyde" demesi 50 yaşındaki Cem Yılmaz'a gönderme olarak algılandı.

Bu olaydan kısa süre sonra ise Cem Yılmaz'ın sevgilisini takipten çıktığı iddia edildi. Bu iddia da beraberinde ayrılık iddialarını getirdi.





