MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti mi? O sözlerden sonra dikkat çeken hamle

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti mi? O sözlerden sonra dikkat çeken hamle

09.05.2024 07:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı Necla Karahalil ile görüntülenmişti. Aşk dolu mesajlar kısa sürdü ve iddialar gündeme gelmeye başladı. İddialara göre Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti.

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti mi? O sözlerden sonra dikkat çeken hamle

Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli gibi isimlerle son dönemde birlikte olan Cem Yılmaz genç aşkıyla dikkat çekmişti. Cem Yılmaz'ın, kısa bir süre önce gönlünü, pilates videolarının yanı sıra yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Necla Karahalil ile mutlu birlikteliği süren Cem Yılmaz son günlerde gündemden düşmüyordu. Bu süreçte komedyenin genç aşkıyla arasının da bozulduğu iddia edildi.

sss

37 yaşındaki Necla Karahalil'in geçtiğimiz gün konuşurken "aklı fikri hep şeyde" demesi 50 yaşındaki Cem Yılmaz'a gönderme olarak algılandı.

Bu olaydan kısa süre sonra ise Cem Yılmaz'ın sevgilisini takipten çıktığı iddia edildi. Bu iddia da beraberinde ayrılık iddialarını getirdi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen sahneleri oğlu çekmişti! İki eski sevgilisiyle...Müstehcen sahneleri oğlu çekmişti! İki eski sevgilisiyle...
Merve Taşkın'a gelen mesaj şaşırttı! "Eşimi test etmek istiyorum" deyip...Merve Taşkın'a gelen mesaj şaşırttı! "Eşimi test etmek istiyorum" deyip...
Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Defne Samyeli yaşında
En Çok Okunan Haberler
Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."

Melis Sezen dansıyla sosyal medyada gündem oldu! "Eteği düşecek diye..."

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid tarih yazarak finale çıktı!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid tarih yazarak finale çıktı!

Portakal'dan sert tepki! Adeta çileden çıktı: Hiç utanma yok!

Portakal'dan sert tepki! Adeta çileden çıktı: Hiç utanma yok!

Survivor All Star'da şaşırtan veda! Adaya veda isim belli oldu

Survivor All Star'da şaşırtan veda! Adaya veda isim belli oldu

"Aklı hep şeyde" deyince... Bomba iddia

"Aklı hep şeyde" deyince... Bomba iddia

Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası

Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.