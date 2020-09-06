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GKV’li Leyla Akyüz’ün ilk kitabı okurlarıyla buluştu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencisi Leyla Akyüz’ün “Hayata Hoş Geldin-Welcome to Life” adlı ilk kitabı Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 10.sınıf öğrencisi Leyla Akyüz’ün yazdığı ilk kitap “Hayata Hoş Geldin” çıktı.

GKV’li Leyla Akyüz’ün ilk kitabı okurlarıyla buluştu

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencisi Leyla Akyüz’ün “Hayata Hoş Geldin-Welcome to Life” adlı ilk kitabı Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.
GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 10.sınıf öğrencisi Leyla Akyüz’ün yazdığı ilk kitap “Hayata Hoş Geldin” çıktı. GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) 10.sınıf öğrencisi Leyla Akyüz genç yaşta olmasına rağmen hayatta yaşadığı bazı iyi ve kötü olayları ve onların üstesinden nasıl geldiğini, nasıl yorumladığını anlatan ilk kitabı “Welcome to Life”-“Hayata Hoş Geldin” İngilizce-Türkçe olarak yayımlandı.
İlk kitabının okurları ile buluşmasının mutluluğunu yaşayan Akyüz, "Lise 9. sınıftayken yazmaya başladığım ilk kitabımda her zaman pozitif olmanın önemini ve küçük şeylerden bile mutlu olmanın mümkün olduğunu anlatmak istedim. Kitabı orijinalinde İngilizce dilinde yazdım ve sonra Türkçeye çevrildi. Çocukluğumdan bu yana hem okumayı hem de okuduklarımdan yola çıkarak yazmayı çok seviyorum. Artık bu yazdıklarımı kitap haline getirmem konusunda ailem ve öğretmenlerim bana çok destek oldular. Kitap yazmaktan vazgeçmeyeceğim. Şu anda ikinci kitabımı yazma çalışmalarına başladım. Ayrıca resim yapmayı da çok seviyorum. İleride kendi kişisel resim sergimi açmayı hayal ediyorum" dedi.

GKV’li Leyla Akyüz’ün ilk kitabı okurlarıyla buluştu

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