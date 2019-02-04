Glass her şeye rağmen gişedeki yerini korudu

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SİNEMA TV  | 04.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Tüm olumsuz eleştirilere rağmen Glass, ABD’deki gişe listesinde gösterimdeki ikinci haftasında da zirveyi kimseye kaptırmadı.

Glass her şeye rağmen gişedeki yerini korudu

ABD’de Super Bowl haftası sinema salonları yine doldu taştı. Eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alan M. Night Shyamalan imzalı yıldız oyuncu kadrolu Glass, üçüncü haftasında da zirveyi kimseye bırakmadı. İkinci sırada, 2011 yapımı 'Intouchables' (Can Dostum) filminin yeni versiyonu olan ve ülkemizde Olacak İş Değil adıyla vizyondaki yerini alan The Upside yer aldı.

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Ülkemizde vizyona girip girmeyeceği belirsizliğini koruyan polisiye draması Miss Bala, ABD’de bu hafta sonu vizyona girdi. İlk haftasında 7 milyon dolara yakın bir hasılat elde ederek güçlü bir başlangıç yapan filmi DC’nin gurur kaynağı Jason Momoa’lı Aquaman takip etti. Yılın en başarılı animasyon yapımı Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (Spider-Man: Into the Spider-Verse) filmi beşinci sırada yer alarak iddiasını sürdürdü. İşte ABD hafta sonu box office rakamları...

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  1. Glass $9,535,000 $88,655,100

  2. The Upside $8,850,000 $75,590,128

  • Miss Bala $6,700,000 $6,700,000

  • Aquaman $4,785,000 $323,572,240

  • Spider-Man: Into the Spider-Verse $4,410,000 $175,286,069

  • Green Book $4,317,000 $55,821,331

  • The Kid Who Would Be King $4,200,000 $13,173,676

  • A Dog’s Way Home $3,510,000 $35,902,871

  • Escape Room $2,900,000 $52,089,300

  • They Shall Not Grow Old $2,405,000 $10,745,072


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    ABD box office gişe listesi Glass Miss Bala Aquaman Spider-Man: Into the Spider-Verse

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