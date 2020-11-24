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Glow filmi hakkında konuşan Alison Brie: 'İstiyorum ama imkansız'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi yüzünden final sezonu iptal edilen Glow dizisiyle ilgili spekülasyonlar bitmiyor. Hayranları en azından finalin bir filmle yapılmasını istiyor. Dizinin başrol oyuncusu Alison Brie, bu fikre sıcak baktığını ama imkansız olduğunu söyledi.

Glow filmi hakkında konuşan Alison Brie: 'İstiyorum ama imkansız'

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Netflix tarafından final sezonu iptal edilen Glow dizisi hakkında hayranları sosyal medya kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. 80’li yıllarda yayınlanan aynı adlı şov programından ilham alınarak hazırlanan ve yıldız olma hayallerini gerçekleştirebilmek uğruna Amerikan güreşçisi olarak bir televizyon programında yer almayı kabul eden Ruth Wilder’ın hikâyesini anlatan GLOW, Netflix’in popüler yapımlarından biri olarak ön plana çıkıyordu.

GLOW 4. SEZON FİLM OLUR MU?

GLOW 4. sezonun önce ertelendiği daha sonra ise dizinin tamamen bitirildiği haberleri gelmişti. Covid-19 ortamında güreşle ilgili bir dizi çekmenin zorluğunun herkes farkında olsa da hayranları dizinin bitirilmesine karşı çıkıyor.

Dizinin oyuncularından Marc Maron Glow’un bir finali hakkettiğini söylemiş en azından film projesinin hayata geçirilmesini istediğini söylemişti.

glow-4-sezon-iptal-netflix-dizisi

Dizinin başrol oyuncusu Ruth Wilder’a hayat veren Brie, The Fourth Wall podcast‘inde verdiği demeçte, bu fikre sıcak baktığını ancak gerçeğe dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi:

“Kesinlikle GLOW filminin her şeyi toparlayabileceğini düşünüyorum. Dizinin yaratıcıları Liz Flahiye ve Carly Mensch muhteşem yazarlar. Ve yarattıkları bu karakterlere son derece bağlılar. Bence hikâyeyi noktalamak için film harika bir yol olur. Bu yıl olup bitenler ve COVID varken bir şeyi prodüksiyon aşamasına döndürmenin ne kadar zorlaştığı göz önüne alındığında filmin gerçekleşeceği konusunda karamsarım.”

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