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Kariyeri sallantıda olsa da ödülü ona verdiler! Johnny Depp parmaklıklar ardından paylaştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Johnny Depp’in hem iş hayatı hem de özel hayatındaki çalkantılar devam ediyor. Camerimage Film Festivali tarafından ödüle layık görülen Johnny Depp parmaklıklar ardından paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kariyeri sallantıda olsa da ödülü ona verdiler! Johnny Depp parmaklıklar ardından paylaştı

Johnny Depp’e Polonya’dan özel oyunculuk ödülü verildi. Depp, ödül için teşekkür ettiği fotoğrafı Bahamalar’da parmaklıklar arasında verdi. Johnny Depp, Camerimage Film Festivali tarafından ödüle layık görüldü. Şu sıralar hem iş hayatı hem de özel hayatı çalkantılı olan 57 yaşındaki aktör, ödül aldığını parmaklıklar ardından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

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JOHNNY DEPP BAHAMALAR’DA DİNLENİYOR

Johnny Depp, The Sun gazetesine yönelik açtığı iftira davasını kısa bir süre önce kaybetmişti. Bu davayı kaybetmesiyle birlikte Warner Bros. aktörün Fantastik Canavarlar serisinden istifa etmesini istemişti. Aktör böylelikle Gellert Grindelwald rolünü mecburen bırakmış oldu. Olanlardan sonra aktör Bahamalar'daki evine çekildi.

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