GLOW’un 4. sezon onayını geri alan Netflix, diziyi iptal etti

Netflix’te yaprak dökümü sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası birçok diziyi iptal eden platform bu sefer daha önce onay verdiği yapım hakkında iptal kararı verdi. Eğlenceli dönem dizisi GLOW’a 4. ve final sezonu geçtiğimiz yıl verilmişti. Ancak, pandemi öncesinde çekimlerine başlanan ilk bölümü bittikten sonra mecburen ara verilen GLOW 4. sezon iptal edildi.

GLOW OYUNCULARI ÜCRETLERİNİN TAMAMINI ALDI

Los Angeles'ın pandemiden en çok etkilenen bölgelerden birisi olması, COVID nedeniyle güreşle ilgili bir diziyi çekmenin zorluğu ve ertelemelerin dizinin bütçesini artırması gibi nedenler Netflix'in iptal kararında etkili oldu. Deadline'ın haberine göre Netflix, en erken 2022'de dönmesi beklenen GLOW'un yaklaşık 2.5 sene sonrası ekrana dönecek olması nedeniyle yatırıma değer yeterince izleyici toplayamayacağını da düşündü. Ayrıca habere göre ana kadro oyuncuları 4. sezon ücretlerinin tamamını aldı.

Netflix, daha önce pandemi nedeniyle The Society ve I Am Not Okay With This'i de iptal etmişti. Ayrıca bugün Teenage Bounty Hunters dizisinin 2. sezon onayı almadığını da açıkladı.