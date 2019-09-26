Gmail iOS ve Android için karanlık temayı duyurdu

Google, karanlık tema için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mobil ve web platformlarında ilk olarak YouTube’a karanlık temayı sunan Google, şimdi de Gmail uygulaması için düğmeye bastı. Android 10 ve iOS 13 ile karanlık temanın popülerleşmesi, Google’ın bu doğrultuda güncelleme yayınlamasını sağladı.

Google cephesinden gelen açıklamaya göre; Gmail’in iOS ve Android platformlarındaki uygulaması karanlık tema seçeneğine kavuşmaya başladı. OTA üzerinden kademe kademe olarak sunulan tema seçeneğinde 3 farklı opsiyon yer alıyor.

Bunlar aydınlık, karanlık ve sistem geneli olarak sıralanıyor. Eğer sistem genelini seçerseniz, sistem arayüzünüze göre Gmail tema değiştiriyor.

Şimdilik kademe kademe sunulan bu güncellemenin 1-2 hafta içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Google’ın Gmail’in yanında Fotoğraflar, Google ve Drive uygulamaları için de karanlık tema seçeneğini getireceğini belirtelim. Google’ın diğer uygulamalarının karanlık tema ile nasıl görüneceğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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