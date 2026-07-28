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Go Türkiye mini dizilerinin yeni rotası: Doğu Karadeniz! Dünya bu güzellikle tanışacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye Mini Dizileri, 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenmeye ulaşırken yeni yapımlarla büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar altı mini diziyi dünya izleyicisiyle buluşturan TGA, bu kez Doğu Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini ekranlara taşıyor. Doğu Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini konu alan "Kalbimin Rotası Karadeniz" isimli yeni mini dizisinin çekimleri tamamlandı

Go Türkiye mini dizilerinin yeni rotası: Doğu Karadeniz! Dünya bu güzellikle tanışacak
Çiğdem Berfin Sevinç

Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı yeni Go Türkiye mini dizisi "Kalbimin Rotası Karadeniz", Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirilen çekimlerin ardından yayın hazırlıklarına geçti. Sky Film imzasını taşıyan yapımın yapımcılığını Emre Oskay üstlenirken, senaryosu Emre Kavuk tarafından kaleme alındı. Projenin yönetmen koltuğunda ise Ketche (Hakan Kırvavaç) oturdu.

Go Türkiye mini dizilerinin yeni rotası: Doğu Karadeniz! Dünya bu güzellikle tanışacak 1

Etkileyici bir hikaye etrafında şekillenen yapım, Doğu Karadeniz'in büyüleyici doğasını, köklü kültürel mirasını ve zengin yaşam dokusunu sinematografik bir anlatımla uluslararası izleyiciyle buluşturacak.

Go Türkiye mini dizilerinin yeni rotası: Doğu Karadeniz! Dünya bu güzellikle tanışacak 2

HİKAYE;

Trabzon'un tarihi ve doğal güzellikleri, Rize'nin yemyeşil çay bahçeleri ve sisler içindeki yaylaları ile Artvin'in etkileyici vadileri, dağları ve zengin kültürel mirası eşliğinde ilerliyor. Her durak, bölgenin kendine özgü doğal ve kültürel değerlerini hikayenin ayrılmaz bir parçasına dönüştürürken, Doğu Karadeniz'in eşsiz atmosferi güçlü bir görsel anlatımla dünya izleyicisine aktarılıyor.

Go Türkiye mini dizilerinin yeni rotası: Doğu Karadeniz! Dünya bu güzellikle tanışacak 3

Doğal güzellikleri, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan mini dizinin, gerekli hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından Go Türkiye youtube sayfasında dünya izleyicisiyle buluşması planlanıyor.

Go Türkiye mini dizilerinin yeni rotası: Doğu Karadeniz! Dünya bu güzellikle tanışacak 4

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youtube Türkiye Turizm dizi
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