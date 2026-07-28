Markette gören şaşkına döndü! Bu marulların üzerinde ünlü bir oyuncunun yüzünü bastılar

Japon gıda şirketi Ajinomoto, ülkede özellikle yaz aylarında satın alınan marulların önemli bir bölümünün tüketilmeden çöpe gittiğine dikkat çekti. Şirketin paylaştığı verilere göre, yaz döneminde alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 60'tan fazlası satın aldığı marulun bir kısmını kullanamadan çöpe atıyor.

Bunun en önemli nedenleri arasında sıcak ve nemli havanın sebzelerin raf ömrünü kısaltması ile Japon mutfağında marul kullanılan yemek çeşitlerinin sınırlı olması gösteriliyor.

AMBALAJIN İÇİNDE QR KOD BULUNUYOR

Bu soruna çözüm üretmek isteyen Ajinomoto, Cook Do markasına ait soslarla hazırlanabilecek farklı marul tarifleri geliştirdi.

Soğuk ramen, şabu şabu usulü domuz eti ve klasik hamur yerine marul yapraklarının kullanıldığı gyoza gibi tariflere ulaşılabilmesi için marul ambalajlarının içine bir QR kod yerleştirildi. Tüketiciler kodu telefonlarıyla okutarak tariflerin yer aldığı internet sayfasına yönlendiriliyor.

MARUL PAKETLERİNE ÜNLÜ OYUNUNCUNUN YÜZÜNÜ BASTILAR

Kampanyanın en dikkat çeken ayrıntısı ise ambalajın dış yüzeyinde yer alan Tatsuya Fujiwara görseli oldu. Fujiwara'nın seçilmesi tesadüf değil. Ünlü oyuncu aynı zamanda Ajinomoto'nun Cook Do Oyster Sauce (İstiridye Sosu) ürününün reklam yüzü olarak görev yapıyor ve hazırlanan marul tariflerinde bu sos sıkça kullanılıyor.

Şirket, kelime oyunu içeren "Cook Do Oyster Sauce Tatsuya Fujiwara Kattekuretasu" adıyla hazırlanan kampanya kapsamında toplam 10 bin adet özel tasarım marulu sınırlı sayıda satışa sundu.