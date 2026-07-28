Hint Okyanusu'ndan Balıkesir'e kadar gelmiş: İstilacı ve zehirli!

Su ürünleri mühendisi ve profesyonel dalgıç Nedim Kartal, Ayvalık ilçesi açıklarındaki Melina Adası yakınlarında, zehirli dikenleriyle bilinen, doğal yaşam alanı Hint Okyanusu ve Atlantik olan aslan balığını su altı kamerası ile görüntülendi.

"ÖNLEM ALINMALI"

Nedim Kartal, "Beni aslan balıklarına götüren yine bir Kızıldeniz göçebesi olan papağan balığı (ıskaroz) oldu. Bu iki tür de istilacı türlerden olmasına rağmen ikisinin de eti oldukça lezzetlidir ve ekonomik değeri yüksektir. Ayrıca aslan balıkları zehirli dikenlere sahip olmasına rağmen eti inanılmaz lezzetlidir o yüzden de insanlar tarafından avlandığı gibi orfoz gibi başka avcı türler tarafından da afiyetle tüketilir. Aslan balığı Ayvalık'ta çok az görülüyor. Burada elmas gibi çok nadir. Bir sene kadar önce görüntülemiştim. Bu türler için endişelenmeye çok da gerek yok. Fakat balon balığı gibi eti de zehirli olan ve doğal ortamında da onu tüketen avcısı olmayan türler için maalesef endişelenmeli ve önlemler alınmalıdır" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır