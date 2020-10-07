Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Göbek deliği hakkında bilinmeyenler! Göbek deliğindeki pamuk...

Göbek deliği hakkında bilinmeyenler! Göbek deliğindeki pamuk...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Vücudumuzdaki tüm çıkıntıların bir anlamı var; ellerimiz, burnumuz, kulaklar, ayaklar... Peki orta yerimizde, bir nevi ağırlık merkezimizde yer alan bu yuvarlak şeklin ne görevi var, ne işe yarıyor?

Göbek deliği hakkında bilinmeyenler! Göbek deliğindeki pamuk...

Göbek vücudun en ilginç parçalarından biri. Genellikle ihmal edilir ve bazen de fetiş nesnesi sayılır. İşte göbek deliği hakkındaki gerçekler.

BAZI KİŞİLERDE GÖBEK DELİĞİ YOKTUR

Yeni doğan bebeklerde, çok nadir de olsa göbek fıtığı görülür. Bu hastalığın sonucu da bebeğin iç organları göbek deliğinden dışarı çıkmaya meyilli olmasıdır. Bu rahatsızlıkla doğan bebekler acilen ameliyat edilir, göbek deliği operasyonla kapatılır. Eski Victoria’s Secret meleği Karolina Kurkova’da göbek deliği olmayanlardan. Biyoloji, tüm memelilerin bir göbek çukuruna sahip olması gerektiğini belirtir, ancak nadir de olsa bazılarında görülmez. Örneğin kangurularda göbek deliği yoktur.
Yunusların göbek delikleri vardır.

İLK YARA İZİMİZDİR

Bebekler anne karnındayken annenin plasentasına bağlı olan göbek bağı ile beslenir. Bu bağ, doğduğumuzda doktor tarafından kesilir, kısa bir bölümü karnımızın üzerinde kalır. Kalan kısım bir süre sonra kurur ve düşer, arkasında da göbek deliğimiz olarak bildiğimiz yara izini bırakır.

HERKESİN GÖBEK DELİĞİ BENZERSİZDİR

Göbeğimizin düğmesinde çok farklı bakteri türleri vardır ki her insanın farklı bir bileşimi vardır. Yapılan araştırmalar sonucu göbeğin içinde yaklaşık 2.400 farklı bakteri türü keşfedildi. İlginç gelecek belki ama, Japonya'yı hiç ziyaret etmemiş olmasına rağmen, daha önce yalnızca Japonya'daki toprak numunelerinde keşfedilen bakteri, bir kişinin karın düğmesi bulunmuş.
Gebelik sırasında, büyümekte olan bir fetusa uyum sağlamak için bir kadının göbeği genişlediğinde, göbek deliği dışarı çıkabilir. Doğumdan sonra tekrar eski hallerine döner. Tıpkı meme estetiği gibi göbek deliği estetiği de oldukça sık yapılıyor.

PIERCINGLER CAZİP GÖRÜNEBİLİR AMA...

Dikkat edin. Çünkü bir deliğinin vücutta en uzun zamanda kapandığı bölge, göbek deliği. Göbeğinizi deldirdiğinizde, o deliğin tamamiyle kapanma süresi yaklaşık 1 yılı bulabiliyor. Ayrıca ister piercing'inizi çıkarmış olun, ister kullanın; deliği iyi temizlemez ve kuru tutmazsanız her an enfeksiyon kapabilirsiniz.

GÖBEK DELİĞİ PAMUĞU

Göbek deliğinde biriken o tiftikler, hattâ 'pamuk' adını takarak hafiften şirinleştirdiğimiz o kirler kıyafetlerimizden yapışmış yün parçacıkları, ölü deri hücrelerimiz ve göbek kıllarımızdan oluşuyor. Göbek pamuğunun erkeklerde daha çok gözlemlendiği, yaşlı ve kıllı erkeklerin de bu konuda daha çok karşılaşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Scrabble nasıl oynanır, kuralları nedir?Scrabble nasıl oynanır, kuralları nedir?
Önce onay verip sonra iptal ettiler Önce onay verip sonra iptal ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
Neler neler görmedi ki bu gözler... Hafızalara kazınan o kare
Neler neler görmedi ki bu gözler... Hafızalara kazınan o kare
Yok böyle takvim! Seçim yapmakta zorlanacaksınız
Yok böyle takvim! Seçim yapmakta zorlanacaksınız
Her yeni filmde kendini aştı ama o sahne hiç unutulmadı
Her yeni filmde kendini aştı ama o sahne hiç unutulmadı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
En güzel ve havalı kız bebek isimleri
En güzel ve havalı kız bebek isimleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Whatsapp grup isimleri: Güldüren, dikkat çeken komik ve güzel grup isimleri
Rüyada çıplak görmek: Yarı çıplak görmek, soyunmak
Rüyada çıplak görmek: Yarı çıplak görmek, soyunmak
Rüyada Bok Görmek: Bok Temizlemek, Bok Bulaşması
Rüyada Bok Görmek: Bok Temizlemek, Bok Bulaşması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Scrabble nasıl oynanır, kuralları nedir?
Scrabble nasıl oynanır, kuralları nedir?
Jane Fonda, ABD seçimleri için özel bir egzersiz videosu hazırladı
82 yaşındaki yıldız hazırladığı videoyla herkesi çok şaşırttı
Instagram 10 yaşında! Unutulmaz trendleriyle Instagram’ın dünü bugünü
Neler neler görmedi ki bu gözler... Hafızalara kazınan o kare
Esnemeden durabilecek misiniz? Test edin...
Bulaşıcı olduğu kanıtlandı!
Onların tarihi insanlardan eski! Ahtapot 135 yıl, yarasa ise...
İnanılmaz! 52 milyon yıl öncesine dayanıyor
Vücut modifikasyonu bağımlısı görenleri şoke ediyor
İnsan 'neden' diye sormadan edemiyor! Görenleri şoke ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.