Göbek deliği hakkında bilinmeyenler! Göbek deliğindeki pamuk...

Göbek vücudun en ilginç parçalarından biri. Genellikle ihmal edilir ve bazen de fetiş nesnesi sayılır. İşte göbek deliği hakkındaki gerçekler.
Yeni doğan bebeklerde, çok nadir de olsa göbek fıtığı görülür. Bu hastalığın sonucu da bebeğin iç organları göbek deliğinden dışarı çıkmaya meyilli olmasıdır. Bu rahatsızlıkla doğan bebekler acilen ameliyat edilir, göbek deliği operasyonla kapatılır. Eski Victoria’s Secret meleği Karolina Kurkova’da göbek deliği olmayanlardan. Biyoloji, tüm memelilerin bir göbek çukuruna sahip olması gerektiğini belirtir, ancak nadir de olsa bazılarında görülmez. Örneğin kangurularda göbek deliği yoktur.
Yunusların göbek delikleri vardır.
Bebekler anne karnındayken annenin plasentasına bağlı olan göbek bağı ile beslenir. Bu bağ, doğduğumuzda doktor tarafından kesilir, kısa bir bölümü karnımızın üzerinde kalır. Kalan kısım bir süre sonra kurur ve düşer, arkasında da göbek deliğimiz olarak bildiğimiz yara izini bırakır.
Göbeğimizin düğmesinde çok farklı bakteri türleri vardır ki her insanın farklı bir bileşimi vardır. Yapılan araştırmalar sonucu göbeğin içinde yaklaşık 2.400 farklı bakteri türü keşfedildi. İlginç gelecek belki ama, Japonya'yı hiç ziyaret etmemiş olmasına rağmen, daha önce yalnızca Japonya'daki toprak numunelerinde keşfedilen bakteri, bir kişinin karın düğmesi bulunmuş.
Gebelik sırasında, büyümekte olan bir fetusa uyum sağlamak için bir kadının göbeği genişlediğinde, göbek deliği dışarı çıkabilir. Doğumdan sonra tekrar eski hallerine döner. Tıpkı meme estetiği gibi göbek deliği estetiği de oldukça sık yapılıyor.
Dikkat edin. Çünkü bir deliğinin vücutta en uzun zamanda kapandığı bölge, göbek deliği. Göbeğinizi deldirdiğinizde, o deliğin tamamiyle kapanma süresi yaklaşık 1 yılı bulabiliyor. Ayrıca ister piercing'inizi çıkarmış olun, ister kullanın; deliği iyi temizlemez ve kuru tutmazsanız her an enfeksiyon kapabilirsiniz.
Göbek deliğinde biriken o tiftikler, hattâ 'pamuk' adını takarak hafiften şirinleştirdiğimiz o kirler kıyafetlerimizden yapışmış yün parçacıkları, ölü deri hücrelerimiz ve göbek kıllarımızdan oluşuyor. Göbek pamuğunun erkeklerde daha çok gözlemlendiği, yaşlı ve kıllı erkeklerin de bu konuda daha çok karşılaşıyor.
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