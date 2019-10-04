Göç eden bel fıtığı: Migre bel fıtığı hakkında her şey

Göç eden bel fıtığı, bel fıtığının ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Bel fıtığı, bel bölgesinde yer alan 5 adet omurga (vertebra) arasında bulunan ve kıkırdak dokudan oluşan disklerin yapısal bozulmaya uğraması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Omurlar arasında yer alan disklerin dış kısmının yırtılması ve diskin içerisinde bulunan nükleus pulpozus adlı yapının dışarı çıkması sonucunda ve burada bulunan sinir köklerine bası uygulanır. Bu durum bel fıtığı olarak adlandırılır.

Bel fıtığının oluşmasına sebep olan nükleus pulpozus omurilik kanalında serbest bir şekilde hareket edebilir. Bu durumda bacaklarda uyuşma, güç kaybı, idrar veya dışkı kaçırma gibi ciddi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu olaya migrasyon denir. Nükleus pulpozus yapısının serbest bir şekilde hareket etmesi durumuna ise göç eden bel fıtığı adı verilir.

GÖÇ EDEN BEL FITIĞINDA AMELİYAT

Göç eden bel fıtığı ya da bir diğer adıyla migre bel fıtığının oluşması için öncelikle bel fıtığı patlamasının gerçekleşmesi gerekir. Göç eden bel fıtığı fıtığın en ileri seviyelerinden birisi olarak görülmelidir. Bu tür durumlarda tedavinin şekline doktorun gerekli incelemeleri yaptıktan sonra karar vermesi gerekir. Ancak migre bel fıtığı durumunda genellikle ameliyatla tedavi tercih edilir. Bu derecede ilerleyen durumlarda özellikle fıtık oluşumuna neden olan yapının büyük ve serbest dolaşımı söz konusu olduğunda ameliyat en etkili çözümdür.