Mynet Trend

Göçmen faciasında 'promosyon' skandalı!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası yakınlarında Afgan uyruklu 16 göçmenin bulunduğu botun batması sonucu, 6'sı çocuk, 3'ü yetişkin olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti. Organizatörlerin 8 çocuğu yarı fiyata bir çocuğu ise promosyon olarak ölüm yolculuğuna çıkarttığı iddia edildi.

Göçmen faciasında 'promosyon' skandalı!

Ayvalık açıklarında yaşanan facianın ardından operasyon yapan Ayvalık polisi, 1'i çocuk 5 yaralının ifadesini aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Balıkesir'de seri operasyonlarla ölüm tacirlerinin peşine düştü.

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinesinde yapılan ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların ardından yakalanan Suriye uyruklu T.A. (31) ve araçla önden öncülük yapan S.G. (25) ile organizatör oldukları değerlendirilen E.A.(36), T.Y. (26) ve Y.M. (37) isimli 3 kişi toplam 5 zanlı gözaltına alındı.

İddialara göre organizatörlerin mültecileri kaçırmak için uyguladığı ücret tarifesi de ortaya çıktı. Zanlıların mültecilere iki farklı tarife uyguladıkları iddia edildi. İddialara göre zanlılar, 9'u çocuk, 7'si yetişkin 16 göçmenden toplam 13 bin 200 dolar aldı. Mülteci başına ise bin 200 dolar ücret alındı.

Çetenin çocuklardan da tam ücret yerine yarım ücret aldığı iddia edildi. Çetenin 9 çocuktan 4 tam mülteci parası aldıkları ve bir çocuktan da tek olduğu için ücret almayarak 'promosyon' uyguladıkları öğrenildi.

İHA

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
Anadolu Farm'a yatırılan paralarla neler almışlar nelerAnadolu Farm'a yatırılan paralarla neler almışlar neler
Çocuğa 'Kadın mısın, erkek misin' dayağı!Çocuğa 'Kadın mısın, erkek misin' dayağı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık mülteci göçmen

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediyelerden İstanbul seçimleri için flaş karar

Belediyelerden İstanbul seçimleri için flaş karar

Karısıyla yasak ilişki yaşayan eniştesini öldürdü!

Karısıyla yasak ilişki yaşayan eniştesini öldürdü!

Dünyaca ünlü oyuncudan İmamoğlu'na destek

Dünyaca ünlü oyuncudan İmamoğlu'na destek

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek

Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Birçok ili etkileyecek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Gökçek döneminde yapılmıştı, Mansur Yavaş kaldırttı

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Farm'a yatırılan paralarla neler almışlar neler

Anadolu Farm'a yatırılan paralarla neler almışlar neler

Çocuğa 'Kadın mısın, erkek misin' dayağı!

Çocuğa 'Kadın mısın, erkek misin' dayağı!

Dört ayaklı civcivi görenler gözlerine inanamıyor!

Dört ayaklı civcivi görenler gözlerine inanamıyor!

Fata Nine 104 yıldır oruç tutuyor!

Fata Nine 104 yıldır oruç tutuyor!

Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıkaran İBB Twitter hesabında dikkat çeken gelişme

İBB Twitter hesabında dikkat çeken gelişme

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı İmamoğlu'na destek veren ünlüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı'ndan tepki çeken paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.