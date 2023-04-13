Göğsündeki dövme dikkat çekmişti! Hazal Subaşı dekolteli pozlarıyla mest etti

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı, rol aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. İlk olarak 2016 yılında Adını Sen Koy dizisinde oynayan Subaşı, Çukur dizisiyle asıl çıkışını yakaladı.

TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nda Doktor Leyla Erpek karakterine hayat veren Subaşı, son zamanlarda Netflix'in Sıcak Kafa dizisi ile adından söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncunun göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Göğsündeki dövmesi de oldukça dikkat çeken Hazal Subaşı'ya takipçileri; 'Barbie gibisin', 'Çok güzelsin', 'Yanmış buralar', 'Bu ne güzellik' gibi yorumlar yaptılar.

1995'te İzmir'de hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı.

İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı'nın hayatı bu seçmeler ile değişti.





