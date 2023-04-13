MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Göğsündeki dövme dikkat çekmişti! Hazal Subaşı dekolteli pozlarıyla mest etti

Göğsündeki dövme dikkat çekmişti! Hazal Subaşı dekolteli pozlarıyla mest etti

13.04.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasaba Doktoru dizisinde hayat verdiği Doktor Leyla Erpek karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazal Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Çukur, Halka ve Sıcak Kafa gibi pek çok projede rol alan ünlü oyuncu son olarak paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini adeta mest etti.

Göğsündeki dövme dikkat çekmişti! Hazal Subaşı dekolteli pozlarıyla mest etti

2015 yılında katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olan Hazal Subaşı, rol aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. İlk olarak 2016 yılında Adını Sen Koy dizisinde oynayan Subaşı, Çukur dizisiyle asıl çıkışını yakaladı.

TRT 1'in sevilen dizisi Kasaba Doktoru'nda Doktor Leyla Erpek karakterine hayat veren Subaşı, son zamanlarda Netflix'in Sıcak Kafa dizisi ile adından söz ettiriyor.

Hazal Subaşı

Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncunun göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

hazal subaşı 1

Göğsündeki dövmesi de oldukça dikkat çeken Hazal Subaşı'ya takipçileri; 'Barbie gibisin', 'Çok güzelsin', 'Yanmış buralar', 'Bu ne güzellik' gibi yorumlar yaptılar.

Hazal Subaşı 2

1995'te İzmir'de hayata gözlerini açan güzel oyuncu Hazal Subaşı ilk olarak Elidor Miss Turkey 2016 da finalist olması ile tanınmıştır.

Hazal Subaşı 3

İzmir Ekonomi Üniversitesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık okuyan Hazal Subaşı’nın tek hedefi oyuncu olmaktı zira tiyatroya yeteneği vardı.

Hazal Subaşı 4

İlk olarak Adını Sen Koy dizisi seçmelerine katılan Hazal Subaşı'nın hayatı bu seçmeler ile değişti.

Hazal Subaşı 5

Hazal Subaşı 6

Hazal Subaşı 7

Hazal Subaşı 8

Hazal Subaşı 10

Hazal Subaşı 9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper minisiyle poz verdi! Frikik vermek için çabaladı Süper minisiyle poz verdi! Frikik vermek için çabaladı
Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...
Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan ettiGöğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Hazal Subaşı sosyal medya Miss Turkey ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı

Canlı yayında dikkat çeken anlar! "O olmadı be Muharrem Bey"

Canlı yayında dikkat çeken anlar! "O olmadı be Muharrem Bey"

Genç hemşirenin korkunç ölümü! Boğazı kesik halde bulundu

Genç hemşirenin korkunç ölümü! Boğazı kesik halde bulundu

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

Göğüslerini sergiledi! Açık giyinmesi eleştirilince isyan etti

İlginizi Çekebilir

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

3.5 yıl boyunca vajinasında yaşadı

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.