Göğüs büyütme ameliyatlarında kullanılan meme implantı neden önemlidir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 06.02.2019 13:34 | Son Güncelleme

Çift katmanlı meme büyütme estetiği hakkında açıklamalarda bulunan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Gündoğan, bu uygulamanın profesyonel sporculara da sorunsuz bir şekilde uygulanabildiğine dikkat çekti. Meme Büyütme dünya üzerinde en çok rağbet gören estetik operasyonların başında gelmektedir. Meme implantı teknolojisindeki gelişmeler sayesinde en çok kullanılan silikon implantların ömürleri uzamış, sorun çıkartma ihtimalleri azalmış ve güvenilirlikleri artmıştır.

Göğüs büyütme ameliyatlarında kullanılan meme implantı neden önemlidir?

Özenli bir ameliyat öncesi planlama, uygun implant seçimi ve titizlikle uygulanan bir operasyon sonrası kadınların hızlı bir şekilde iyileşip kısa sürede normal hayatlarına dönmeleri mümkün olmaktadır.

Meme Büyütme, hasta memnuniyeti çok yüksek, kısa vadede sorunsuz ve tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapıldığında güvenli bir operasyon olmasına rağmen uzun zaman sonra meme implantının nereye konduğuna bağlı sorunlar çıkarabilmektedir.

Meme Büyütme isteyen kadınların ameliyat öncesi kaygıları genellikle izin nerede kalacağı, ne kadar büyüklük elde edileceği ve implantların ömrü olsa da ameliyat öncesi alınacak en önemli kararın meme implantının nereye konacağının olduğunun bilinmesi çok önemlidir.

Tecrübeli bir Plastik Cerrahın elinde her türlü implant ile güzel bir sonuç almak mümkündür ve sanılanın aksine meme implantları nadiren sorun çıkartıp değiştirilmeleri gerekebilir. Öte yandan meme implantının üzerini kapatan doku örtüsünün yeterli olup olmaması uzun vadede operasyonun başarısı ve güvenliğini belirler.

MEME İMPLANTININ ÜZERİNDE YETERLİ DOKU OLMASI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Meme implantı konulduğu anda vücut tarafından üzerine bir zar örtülerek korumaya alınır ve izole edilir. Genellikle 3-6 ay kadar süren bu süreç sonrası meme implantları adeta etraflarına çevrilen zar içinde uykuya yatarlar. Ancak implantın üzerini örten deri ve meme dokusunun kalınlığı yeterli değil ise uzun zaman sonra implantın kenarlarının belirginleşmesi (memelerin yapıldığının belli olmasına sebep olabilir) ve implantın üzerindeki zarın ince deri tabakasını yerçekiminin etkisi ile aşağı çekmesi sebebi ile özellikle memenin üst ve iç kısımlarında “rippling” adı verilen dalgalanmalar görülebilir. Bu dalgalanmalar çoğu zaman kadınlar öne doğru eğildiklerinde ortaya çıkarlarken ağır formlarında normal duruş pozisyonunda bile belirgin halde olabilirler. Bahsedilen bu sorunlar her ne kadar bir sağlık sorunu olmasa da hastayı estetik açıdan rahatsız ettiklerinde ancak yeni bir operasyon ile giderilebilirler.
Peki uzun vadede güvenli bir meme büyütme için meme implantı nereye konmalı ve hangi teknik uygulanmalıdır? Aslında sorunun en basit cevabı “yeterli doku örtüsü altına” konmasıdır. Kabaca meme implantları kas altı ya da kas üzeri olarak yerleştirilirler. Kas üzeri yerleşimde implantın üzerini sadece deri ve deri altı dokusu örterken kas arkasında üzerinde ayrıca gögüs kası mevcut olup dolayısı ile daha kalın ve korunaklı bir alandadır.

Kas üzeri ve kas altı yerleşimlerinin kendilerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Dual Plan (Çift Katmanlı) Meme Büyütme Tekniği her iki tekniğin avantajlarını sağlarken dezavantajlarını ortadan kaldırır ve estetik sonuçtan ödün vermeden uzun vadede en güvenli seçeneği sunar.

Dual Plan (Çift Katmanlı) Meme Büyütme Tekniği sayesinde klasik kas altı operasyonu sonrası gelişebilecek meme aralarının açık kalması, implantların zamanla yanlara kayması ya da kas hareketleri ile implantların yukarı doğru yer değiştirmeleri gibi riskleri ortadan kaldırırken kas üzeri lokalizasyonun implant kenarlarının belirginleşmesi ya da deri dalgalanmaları gibi uzun süre sonra ortaya çıkabilecek sorunlarında önüne geçmiş olur.

Dual Plan (Çift Katmanlı) Meme Büyütme Tekniği meme altı kesisi, meme başı kesisi ya da koltuk altı kesisinden (endoskopik) yapılabilir ve hem anatomik hem de yuvarlak implantlar (büyüklük sınırlaması olmadan) kullanılabilir. Uygun cerrahi teknik kullanılıp titiz bir ameliyat süreci gerçekleştirildiği sürece ağrı ve rahatsızlık hissi kas üzeri teknikler ile aynıdır ve hastalar 3 ila 7 gün içinde işlerine rahatlıkla dönebilmektedirler.

Günümüzde gittikçe yaygınlaşan sağlıklı yaşam kültürü ve spora ilginin artması neticesinde fit ve atletik kadın figürü daha ön plana çıkmış olup meme büyütme isteği konusunda ki talep de aynı oranda artmıştır. Yine özellikle ince yapılı ve fit kadınlardaki operasyon isteğindeki artış operasyon planlanırken implantın yeterli doku örtüsü altında kalması gerekliliğini aklımıza getirirken mümkün olduğunca bu kişilerde implantın kas üzeri konmaması üzerine olan görüşü benimsenmektedir.

Profesyonel sporcularda bile sorunsuz bir şekilde uygulanabilen Dual Plan (Çift Katmanlı) Meme Büyütme Tekniği, ince yapılı kadınlarda estetik olarak istenilen sonucu verirken aynı zamanda uzun vadede sorun çıkartma ihtimalini azalttığından günümüzde en güvenli meme büyütme tekniği olarak değerlendirilmektedir.

HAKAN-GUNDOGAN

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göğüs büyütme ameliyatı meme estetiği

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