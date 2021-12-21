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  4. Göğüs dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen'in yeni paylaşımı da bomba

Göğüs dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen'in yeni paylaşımı da bomba

21.12.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek Ödülleri'ne iddialı bir dekolteyle katılan Melis Sezen gündem olmuştu. Melis Sezen jüri olduğu yeni yarışma için de cesur bir seçim yaptı. Melis Sezen sırt dekoltesini göstermek için de şekilden şekle girdi.

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen Fox TV'nin yeni yarışması Maske Kimsin Sen'e jüri oldu. Eda Ece ile birlikte jüri koltuğunda olan Sezen son dönemde iddialı dekolteleriyel dikkat çekiyor.

Son olarak Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde beyaz elbisesiyle öne çıkan Melis Sezen göğüs dekoltesiyle uzun süre gündemde yer etmişti. Sezen yarışmanın ilk günü için de iddialı bir elbise seçti.

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Siyah sırtı derin dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Melis Sezen'e hayranlarından yorum yağdı.

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Bazı takipçiler Sezen'in konuşmasında söylediği "Bunu tutuyorum çünkü elimde" yazarak ödül gecesine gönderme yaparken bazı takipçiler ise "Eridik" yorumunda bulundu.

Melis Sezen'den dekolte ve konuşma açıklaması: Anlık hafıza kaybı yaşadımMelis Sezen'den dekolte ve konuşma açıklaması: Anlık hafıza kaybı yaşadım


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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