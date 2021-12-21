Göğüs dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen'in yeni paylaşımı da bomba

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen Fox TV'nin yeni yarışması Maske Kimsin Sen'e jüri oldu. Eda Ece ile birlikte jüri koltuğunda olan Sezen son dönemde iddialı dekolteleriyel dikkat çekiyor.

Son olarak Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde beyaz elbisesiyle öne çıkan Melis Sezen göğüs dekoltesiyle uzun süre gündemde yer etmişti. Sezen yarışmanın ilk günü için de iddialı bir elbise seçti.

Siyah sırtı derin dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Melis Sezen'e hayranlarından yorum yağdı.

Bazı takipçiler Sezen'in konuşmasında söylediği "Bunu tutuyorum çünkü elimde" yazarak ödül gecesine gönderme yaparken bazı takipçiler ise "Eridik" yorumunda bulundu.



