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Melis Sezen'den dekolte ve konuşma açıklaması: Anlık hafıza kaybı yaşadım

09.12.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek Ödül törenine elbisesi ve konuşması ile damga vuran Melis Sezen o anları anlattı. Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen "Sadece beyaz ışık gördüm" dedi.

Melis Sezen'in 5 Aralık'ta düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ninde yaptığı konuşma ve ödül töreni için seçtiği dekolteli elbise gündemde uzun süre kalmıştı.

Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen ödülü aldığı anda çok heyecanlanmış ve "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" diyerek sosyal medyanın diline düşmüştü. teve2 Magazin Masası'na konuşan Melis Sezen kendiyle dalga geçti. Sezen yaşadıklarını şöyle anlattı:

Ekran Alıntısı

"Sahneye çıktım, günlerdir ne konuşacağımı düşünüyordum, konuşma hazırladık. Ama çıkmadan önce herkes çok güzel konuşuyorlar. Bana geldiğince dedim ki ben galiba konuşamayacağım, teşekkür edip ineceğim. Çıktım; sadece beyaz ışık gördüm. Bir anda hafıza kaybı yaşadım. Heyecandan gözlerimi kapattım. En son ödülümü tutuyorum çünkü elimde gibi bir şey demiştim. Heyecan..."

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DEKOLTE SORUSUNA NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Melis Sezen dekoltesinin sorulmasına da yanıt verdi. Sezen "Beni yansıtan bir şey olmasını istedim. İlk ödülüm olduğu için de mutluyum. Beni yansıtmasını istedim ve bu elbise beni ancak bu kadar yansıtabilirdi." dedi.

"Taşımak zor mu?" sorusuna duyunca ne diyeceğini bilemeyen Melis Sezen gülerek "Ay yok canım. Nasıl bir cevap vereceğimi bilemedim buna" yanıtını verdi.

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Melis Sezen Altın Kelebek Ödülleri
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