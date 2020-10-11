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Göğüs estetiği olan Seranay Sarıkaya ile ilgili hastaneden açıklama!

11.10.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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Göğüs estetiği olan Seranay Sarıkaya ile ilgili hastaneden açıklama!

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın özel bir hastanede Seren Kaya ismiyle estetik operasyon geçirdiği iddiaları üzerine hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, hastaneye ismini farklı verdi iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, özel bir hastaneye giderek göğüslerinden estetik operasyon geçirdi. Hastaneye Seren Kaya ismiyle kayıt yaptırarak işlem gördüğü iddia edildi.

Oyuncunun menajerlik ajansı konuya ilişkin "Küçük bir operasyon geçirdi ve taburcu oldu" derken hastaneden de açıklama yapıldı.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın 7 Ekim 2020, Çarşamba günü hastanede geçirdiği operasyonla ilgili "Hastaneye ismini farklı verdi" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Dr. Cengiz Bavbek, şu açıklamayı yaptı: "Hastanemizi zan altında bırakacak şekilde, basında ‘sahte isimle hastaneye yatışı yapıldı’ şeklinde haberler yayınlanmıştır. Bu iddialar asılsızdır ve doğru değildir. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7.10.2020 - 08.10.2020 tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur."

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