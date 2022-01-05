Göğüs ölçüleri nedeniyle zorbalığa uğramıştı! Sosyal medya fenomeni Kazumi Squirts, estetik olmadan duramadığını itiraf etti

Yıllarca zorbalığa maruz kaldıktan sonra göğüs ölçülerine takıntılı hale gelen bir model, plastik cerrahiye merak saldı. Kendisi için ideal göğüs ölçüsünü bulana kadar estetik ameliyatlarına devam edeceğini dile getiren Squirts, binlerce dolar harcadı. İnsanların fiziksel özelliklerine hayranlık duymasının bağımlılık yarattığını ifade eden Squirts, estetik operasyon sürecine devam edeceğini söylüyor.

“SAHİP OLMAM GEREKEN BEDENDE HİSSEDİYORUM”

Estetik operasyonların mutlu hissettirdiğini söyleyen Squirts, “Her zaman büyük göğüslere shaip olmanın daha çekici olduğunu düşündüm. Bana daha kadınsal bir özellik gibi geliyordu. Her zaman küçük göğüslerim olduğunun farkındaydım ve özellikle okul yıllarımda çevremdekiler bununla dalga geçti” dedi.

İkili ilişkilerinin göğüs ölçülerinin küçük olması nedeniyle bittiğini düşündüğü zamanlarda ilginç bir yöntem geliştirdi. Üst üste birden fazla destekli iç çamaşırı giydiğinde göğüs dekoltesinin daha güzel göründüğünü fark ettiğini ifade eden fenomen, “Göğüslere o kadar takıntılıydım ki, büyük göğüsleri olan arkadaşlarıma ve öğretmenlerime bakıp kendi göğüslerimin olmasını isterdim. Bir erkekle ilk randevumda pizzacıya giderken üst üste destekli sütyen giydim. Kocaman göğüslerim vardı ve herkes bana bakıyordu” diye konuştu. O andan sonra estetik prosedürlere yöneldiğini dile getiren Squirts, sosyal medya paylaşımında estetiğe karşı bir zaafı olduğunu ve kendisine engel olamadığını belirtti.



