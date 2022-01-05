Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Göğüs ölçüleri nedeniyle zorbalığa uğramıştı! Sosyal medya fenomeni Kazumi Squirts, estetik olmadan duramadığını itiraf etti

Göğüs ölçüleri nedeniyle zorbalığa uğramıştı! Sosyal medya fenomeni Kazumi Squirts, estetik olmadan duramadığını itiraf etti

05.01.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Kazumi Squirts, gençlik dönemlerinde göğüs ölçüleri nedeniyle uzun süre eleştirilere maruz kaldığını dile getirdi. Göğüslerinin küçük olması nedeniyle kendisine olan güveninin kaybettiğini ifade eden Squirts, bu durumu bir takıntı haline getirdi ve sayısız kez estetik ameliyat oldu.

Göğüs ölçüleri nedeniyle zorbalığa uğramıştı! Sosyal medya fenomeni Kazumi Squirts, estetik olmadan duramadığını itiraf etti

Yıllarca zorbalığa maruz kaldıktan sonra göğüs ölçülerine takıntılı hale gelen bir model, plastik cerrahiye merak saldı. Kendisi için ideal göğüs ölçüsünü bulana kadar estetik ameliyatlarına devam edeceğini dile getiren Squirts, binlerce dolar harcadı. İnsanların fiziksel özelliklerine hayranlık duymasının bağımlılık yarattığını ifade eden Squirts, estetik operasyon sürecine devam edeceğini söylüyor.

Yıl dönümlerinde sevgilisine sürpriz hazırladı! Dudağına erkek arkadaşının adının baş harfini dövme yaptırdıYıl dönümlerinde sevgilisine sürpriz hazırladı! Dudağına erkek arkadaşının adının baş harfini dövme yaptırdı

“SAHİP OLMAM GEREKEN BEDENDE HİSSEDİYORUM”

1

Estetik operasyonların mutlu hissettirdiğini söyleyen Squirts, “Her zaman büyük göğüslere shaip olmanın daha çekici olduğunu düşündüm. Bana daha kadınsal bir özellik gibi geliyordu. Her zaman küçük göğüslerim olduğunun farkındaydım ve özellikle okul yıllarımda çevremdekiler bununla dalga geçti” dedi.

2

İkili ilişkilerinin göğüs ölçülerinin küçük olması nedeniyle bittiğini düşündüğü zamanlarda ilginç bir yöntem geliştirdi. Üst üste birden fazla destekli iç çamaşırı giydiğinde göğüs dekoltesinin daha güzel göründüğünü fark ettiğini ifade eden fenomen, “Göğüslere o kadar takıntılıydım ki, büyük göğüsleri olan arkadaşlarıma ve öğretmenlerime bakıp kendi göğüslerimin olmasını isterdim. Bir erkekle ilk randevumda pizzacıya giderken üst üste destekli sütyen giydim. Kocaman göğüslerim vardı ve herkes bana bakıyordu” diye konuştu. O andan sonra estetik prosedürlere yöneldiğini dile getiren Squirts, sosyal medya paylaşımında estetiğe karşı bir zaafı olduğunu ve kendisine engel olamadığını belirtti.

Vücut pozitifliği savunucusu olan Lisa Banks, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan ettiVücut pozitifliği savunucusu olan Lisa Banks, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyorDünyanın en uzun ismine sahip kadını! Adı tam 1019 harften oluşuyor
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
5 Ocak 2021 Çarşamba: TV yayın akışı5 Ocak 2021 Çarşamba: TV yayın akışı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yarı çıplak motosiklet sürdü! Gözaltına alındı

Yarı çıplak motosiklet sürdü! Gözaltına alındı

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

“Tarzın boyutu yok” dedi! Bikinili paylaşımı beğeni topladı

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Erkeğe benziyorsun”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! “Erkeğe benziyorsun”

Marvel’in yeni gözdesi! Beklenen fragman yayınlandı

Marvel’in yeni gözdesi! Beklenen fragman yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Bikiniyle kahve servis ediyor! “Erkeklerin...”

Bikiniyle kahve servis ediyor! “Erkeklerin...”

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.