Vücut pozitifliği savunucusu olan Lisa Banks, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan etti

TikTok sayfasında vücut pozitifliğini teşvik etmek için çalışan Lisa Banks, insanların kendilerini ve bedenlerini sevmesine yönelik olarak paylaşımlarını sürdüyor. Güzellik standartlarının etkisiyle yıllar boyunca dolgulu iç çamaşırlar giyerek göğüs ölçülerini büyütmek için çabaladığını dile getiren Banks, bir bebeği emziremeyeceğini söyleyerek acımasız yorum yapanlara sosyal medya hesabından yayınladığı bir gönderiyle cevap verdi.

“ONLARI SEVECEK KADAR BÜYÜMEMİŞTİM”

Sosyal medya hesabından önceki yıllarda kullandığı destekli ve dolgulu iç çamaşırlarıyla çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Banks gönderisine, “O zamanlar sadece küçük göğüslerini kabul etmekle kalmayıp onların sevecek kadar büyüyeceğime inanmazdım” notunu ekledi.

Güzelliğin belirli bir standarta uymak zorunda olmadığını belirten Banks’ın takipçileri ise onun gönderisini destekledi. Banks’ın gönderisine “Gizlemeye gerek yok büyüleyicisin”, “Kendini bulduğun ve olduğun kişiyle gurur duyduğun için çok mutluyum” yorumlarını yaptı.



