Yıl dönümlerinde sevgilisine sürpriz hazırladı! Dudağına erkek arkadaşının adının baş harfini dövme yaptırdı

Sosyal medyada yaptığı seksi paylaşımlarla adından söz ettiren Squirts, son dönemde aşk acısı çekiyor. Erkek arkadaşına sürpriz yapmak için adının baş harfini dudağının içine dövme olarak yaptıran genç kadın, aldatıldığını öğrendikten sonra yıkıldı. Sevgilisine açık ilişki konusunda defalarca kez telkinde bulunduğunu ifade eden Squirts, ihaneti affedemeyeceğini söyleyerek ilişkisini bitirdiğini açıkladı.

“ONU SEVDİĞİMİ GÖRSÜN İSTEDİM”

Erkek arkadaşına ilk yıllarında değerli bir hediye vermek istediğini dile getiren Kazumi Squirts, “Dövmeyi birinci yıl dönümümüzden yaklaşık bir ay önce yaptırdım. Erkek arkadaşım dövmeyi gördüğünde çok şaşırdı. O sırada onu görmekten mutlu olup olmadığını dahi anlamadım ama onu sevdiğimi görsün istedim” dedi.

Dövmesini gösterdikten bir hafta sonra erkek arkadaşının işyerinden bir kadının kendisine mesaj attığını dile getiren Kazumi Squirts, aldatıldığını öğrendi. Sosyal medya yıldızı ihanet için, “Bir hafta sonra beni işyerinden başka bir kadınla aldattığını öğrendim. Hem de kadının attığı bir mesajla.” diye konuştu.



