"Göğüslerim 10 yaşında" Petek Dinçöz'ün sorduğu soru programı karıştırdı

TV100'de yayınlanan ve ünlü şovmen Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programının konukları arasında ünlü şarkıcı Petek Dinçöz de vardı. Hem konukların hem de izleyenlerin sık sık kahkahaya boğulduğu programda Petek Dinçöz'ün sorduğu bir soru adeta bir anda ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

"YENİ NESİL BÜYÜK MÜ GÖSTERİYOR KÜÇÜK MÜ?"

Programda “Bir dakika bir şey sormak” istiyorum diyerek söz alan Petek Dinçöz, “Yeni nesil büyük mü gösteriyor küçük mü?” dedi. Dinçöz, “18 yaşındakiler kaç yaşında gösteriyor arkadaşlar?” diye sorusunu tekrarlayınca Okan Bayülgen gülerek “18” yanıtını verdi. Programdaki bazı konuklar Dinçöz’e “Evet, büyük gösteriyor” cevabını verince konu estetiğe geldi.

"GÖĞÜSLERİM 10 YAŞINDA"

Bayülgen doktor Ali Kerim Diler’e, “Hocam estetik operasyon geçirdiğimiz zaman o da bizim yaşımızda mı oluyor, estetik operasyonlarımız” diye sordu. Bayülgen, “Mesela ben hiçbir estetik operasyon geçirmediğim için vücudumun her tarafı aynı yaşta. Benimle beraber doğmuş, benimle beraber eskimiş.” şeklinde konuştu.

Petek Dinçöz ise buna “Ama cildin yağlı olduğu için geç yaşlanıyorsun” cevabını verdi.

Bayülgen bu defa gülerek doktora “Peki, diyelim ki belli bir tarihte göğüslerimi yaptırdım. Onların yaşı benden daha mı küçük oluyor.” diye sordu. Ardından Bayülgen’in “Mesela ben diyelim ki 35 yaşındayım ama göğüslerim 10 yaşında filan…” sözleri programdaki herkesin kahkahaya boğulmasına neden oldu.

Doktor Diler ise “Hayır, aslında hala aynı yaşta oluyor ama gençmiş gibi yapıyor” diyerek cevapladı.

"KİMSENİN MEMESİNİ KONUŞMAYALIM"

Bunun üzerine Petek Dinçöz, Murat Boz ile ilgili bir konu açınca masadaki bir konuktan “Bu masada olmayan kimsenin memesini konuşmayalım” yanıtı geldi. O anlarda diğer konuklar kahkahaya boğuldu.