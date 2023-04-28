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Göğüslerini büyüten Madison Beer dekolteli pozuyla mest etti

28.04.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı şarkıcı Madison Beer bir süre önce göğüslerine yaptırdığı işlemle gündem olmuştu. Megan Fox'tan sonra göğüslerindeki silikonları büyüten ünlü isim dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Göğüslerini büyüten Madison Beer dekolteli pozuyla mest etti

Bir süre önce göğüslerindeki silikonu büyütmesi ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Madison Beer sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapıyor. Göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaşan Beer’ın fotoğraflarına adeta beğeni yağdı.

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Amerikalı şarkıcı paylaşımına tavşan emojisi ekledi. Justin Bieber tarafından YouTube'da keşfedilen esmer güzelin fotoğrafı kısa sürede 2 milyona yakın beğeni aldı.

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24 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı 2012'nin başlarında YouTube'da yayınladığı şarkılarla ün kazandı. Bu cover'lardan birini Justin Bieber'ın sosyal medyada paylaşmasının ardından Beer basında yer buldu.

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Birçok başarılı şarkıya imza atan Beer, Todrick ve RuPaul's Drag Race gibi dizilerde ve Louder Than Words filminde kamera karşısına geçti.

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