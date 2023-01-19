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Göğüslerini sergilemekten çekinmiyordu! Salma Hayek son pozuyla tepki çekti

19.01.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un hiç yaş almayan ünlülerinden Salma Hayek gittiği her galada iddialı göğüs dekoltesiyle öne çıkıyor. Hayek son olarak ise yaptığı filtrelerle gündemde. Güzel oyuncu filtreyi abartınca "25 yaşında görünüyorsun!" eleştirisine maruz kaldı.

Göğüslerini sergilemekten çekinmiyordu! Salma Hayek son pozuyla tepki çekti

Hollywood yıldızı Salma Hayek sosyal medyanın gündeminde. Eşiyle para için evlendiği dedikodularına sık sık maruz kalan 56 yaşındaki oyuncu son dönemde katıldığı davetlerde göğüs dekolteleriyle gündeme geliyordu.

Hayek'in gündeme gelme sebebi bu sefer farklı. Güzel oyuncu bir paylaşımıyla dikkat çekti. Salma Hayek paylaşımında yüzüne yaptığı filtreyi abartınca hayranları kızdı.

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56 yaşındaki güzellik, bazı filtrelerin yardımıyla 2023'teki halinden çok 2003'teki haline benzediği için neredeyse tanınmaz haldeydi.

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Bazı takipçiler "25 gösteriyorsun", "Kaç yaşındasın?", "Zaten güzel görünüyorsun, bu yüzden lütfen yüz ayarlamayı kontrolden çıkarmayı bırak" eleştirilerinde bulundu.


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